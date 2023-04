Fani Rafaela Nadala będą zrozpaczeni. Kolejna fatalna wiadomość, idol Igi Świątek musiał to przekazać

Rafael Nadal to jeden z najwybitniejszych tenisistów w historii tej dyscypliny. Wspólnie z Djokoviciem dzierży rekord 22. zdobytych tytułów wielkoszlemowych. Hiszpan po raz ostatni triumfował w imprezie tej rangi w Rolandzie Garrosie w 2022 roku, mimo że w trakcie gry zmagał się z problemami zdrowotnymi. Po raz ostatni na korcie Hiszpan pojawił się w trakcie Australian Open w styczniu tego roku, gdzie musiał już w drugim meczu uznać wyższość McDonalda. Od tamtej pory leczy on kontuzję biodra i choć przerwa miała potrwać ok. 2 miesiące, to jego powrót wciąż się wydłuża.

Nadal omija kolejne turnieje

Nie jest tajemnicą, że nawierzchnia ziemna jest ulubioną Rafaela Nadala. Niestety, omija on kolejne turnieje na mączce i teraz poinformował, że nie zagra również w Madrycie. – Znalazłem się w trudnej sytuacji (...) W tym sezonie opuściłem już turnieje w Monte Carlo i Barcelonie. Niestety, nie będę też mógł zagrać w Madrycie. Jeszcze nie zdążyłem się wyleczyć – informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych 36-latek.

To stawia pod znakiem zapytania przygotowania do Rolanda Garrosa. Nadal marzy o 15. tytule i wyśrubowaniu rekordu zwycięstw w tym turnieju, ale bez wcześniejszych przygotowań będzie o to bardzo trudno nawet jemu. Turniej w Madrycie rozegrany zostanie w dniach 26-7 maja. Turniej Główny Rolanda Garrosa rozpocznie się natomiast 28 maja.