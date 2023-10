Finał Hurkacz - Rublow TV Transmisja NA ŻYWO ATP Szanghaj Gdzie oglądać finał Hurkacz - Rublow STREAM ONLINE LIVE 15.10.2023 Hurkacz w TV dzisiaj

Coś niewiarygodne, co legenda postanowiła powiedzieć o Idze Świątek. Tego nikt nie zakłada nawet w najodważniejszych snach

Hubert Hurkacz zagra w finale turnieju ATP w Szanghaju, a jego rywalem będzie Rosjanin Andrej Rublow (nr 7 ATP). Polak awans wywalczył pokonując po wspaniałej grze 6:3, 6:4 Amerykanina Sebastiana Kordę. Za awans do finału turnieju ATP w Szanghaju Hurkacz zarobił już ponad 662 tysiące dolarów. O kwotę blisko dwa razy większą powalczy w finale. Rublow w meczu o finał ograł 7:6, 6:3 Grigora Dimitrowa.

Hubert Hurkacz i Andrej Rublow w Szanghaju zagrają ze sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji to 2-2. Ostatnie dwa spotkania wygrał Rosjanin, oba w 2022 roku - 7:6, 6:4 w Indian Wells i 3:6, 7:5, 7:6 w Dubaju. Hurkacz w trzecim kolejnym sezonie zagra w finale turnieju ATP Masters 1000. Jeden z nich wygrał - Miami Open w 2021. Tenisista z Wrocławia po raz ósmy zagra w finale w głównym cyklu. Za nim siedem meczów o tytuł i w aż sześciu finałach Polak był górą. Hurkacz triumfował kolejno w Winston Salem 2019, Delray Beach 2021, Miami Open 2021, Metz 2021, Halle 2022 i Marsylii 2023. Jedyny finał przegrał rok temu w Montrealu.

Hubert Hurkacz przed turniejem w Szanghaju zajmował 17. miejsce w rankingu, ale na pewno już awansuje na 13. lub 14. miejsce. I wciąż jest w grze o ATP Finals. W Szanghaju Hurkacz pokonał kolejno Australijczyka Kokkinakisa 7:6(5), 6:4, rewelacyjnego Tajwańczyka Hsu 6:4, 6:4, Chińczyka Zhanga 7:6, 4:6, 7:6, Węgra Marozsana 4:6, 6:1, 6:3 i teraz Amerykanina Kordę. Hurkacz za awans do finału turnieju ATP w Szanghaju zarobił już duże pieniądze i dużo punktów. Po kiepskim i rozczarowującym występie w US Open wrócił do rywalizacji w cyklu ATP i spisuje się świetnie. - Pracuję nad tym, aby grało się ze mną trudno – powiedział Hurkacz, który w trwającym turnieju w Szanghaju posłał już 77 asów. - Tak samo jest z każdym przeciwnikiem. Próbują zaprezentować się z jak najlepszej strony i wdrożyć swoją taktykę lub plan przeciwko tobie. Musisz po prostu pozostać silny psychicznie i naprawdę walczyć - dodał Hubert.

Mecz Hubert Hurkacz - Andrej Rublow w finale turnieju ATP w Szanghaju zostanie rozegrany w niedzielę 15 października. Początek finału ATP Szanghaj o godzinie 10.30 polskiego czasu. Transmisja TV z finału turnieju ATP w Szanghaju Hurkacz - Rublowo na antenie Polsatu Sport Extra oraz online na Polsat BOX GO.

