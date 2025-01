Mikst Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - USA Finał United Cup

Trwa mecz Polska - USA w finale United Cup. Niestety zaczęło się od porażki Igi Świątek z Coco Gauff. Polka uległa Amerykance 4:6, 4:6. Jeżeli Hubert Hurkacz pokona Taylora Fritza, wszystko rozstrzygnie się w meczu miksta. United Cup to rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Gra w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Do ćwierćfinałów awansowali zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 11 mln dolarów.

