Zbigniew Boniek ostro ocenił miejsce Igi Świątek w Plebiscycie na Sportowca Roku. Wywołał burzę, wystarczyło jedno słowo

Gala Mistrzów Sportu. Zbigniew Boniek ostro o miejscu Igi Świątek

Internet zapłonął w sobotni wieczór. Wszystko za sprawą Gali Mistrzów Sportu i Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” na Sportowca Roku 2024. Kibice na początku stycznia zadecydowali, który z reprezentantów kraju zasłużył na to zaszczytne miano. I to jubileuszowy, dziewięćdziesiąty raz. Dla wielu fanów zaskoczeniem było miejsce tenisistki Igi Świątek, która zajęła dopiero czwarte miejsce. W oczach sporej części kibiców była faworytką do końcowego triumfu.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła złota medalistka olimpijska Aleksandra Mirosław. Za jej plecami znaleźli się Natalia Bukowiecka i Wilfredo Leon, czyli sportowcy z kolejnymi sukcesami na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Iga Świątek także sięgnęła tam po medal, ale w ostatnich tygodniach więcej mówiło się w jej temacie na temat zamieszania dopingowego.

W internecie rozgorzała burza, a oliwy do ognia dolał także były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i wielki fan tenisa, Zbigniew Boniek.

- Komedia – napisał „Zibi”, dodając do tego dwa kciuki w dół.

Plebiscyt na Sportowca Roku. Burza w komentarzach

W sieci zrobiło się gorąco, a fani kłócili się o to, kto bardziej zasłużył na pierwsze miejsce w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Wymiany zdań trwały długo, ale nie zmienią najważniejszego – Sportowcem Roku 2024 została Aleksandra Mirosław.

- Powinna wygrać Aleksandra Mirosław beż dwóch zdań. Jedyna uratowała honor Polski na IO swoim złotym medalem. Amen – napisał pan Radek. - Iga powinna być w top 3 bezdyskusyjnie – przyznał inny fan.

Gala Mistrzów Sportu WYNIKI