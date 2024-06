To może być historyczne osiągnięcie Igi Świątek. Te liczby pokazują jak wielkiego wyczynu może dokonać

Iga Świątek i Jasmine Paolini przed finałem Roland Garros grały ze sobą dw razy. Oba te spotkania wygrała Polka, ale było to dawno temu. Najpierw Świątek ograła 6:2, 6:1 w Pradze w 2018 r., a potem 6:3, 6:0 w 1. rundzie US Open 2022. Włoszka ma 28 lat i tylko 163 cm wzrostu. Jest bardzo szybka i waleczna. Imponuje solidnością, ma nieprzyjemny mocny forhend i dobrze gra z kontry. - Dawno nie grałam z Jasmine, więc będę musiała zobaczyć, jak ona teraz gra i przygotować się taktycznie - powiedziała Iga Świątek, która znana jest z tego, że świetnie prezentuje się w finałach. Wygrała 21 z 25 meczów o tytuł w głównym cyklu.

Iga Świątek i Jasmine Paolini darzą do się sympatią, co tenisistka z Italii podkreślała również przed tym finałem. - Zawsze życzymy sobie powodzenia - mówi Włoszka, która ma afrykańsko-duńsko-polskie korzenie. Jej babcia ze strony matki mieszka w Łodzi, a sympatyczna Jasmine całkiem dobrze mówi w naszym języku. Paoliini w tym sezonie robi furorę w zawodowym tourze. W rankingu WTA zajmuje już 15. miejsce, ale na pewno awansuje na co najmniej 7. pozycję. W ćwierćfinale pokonała 6:2, 4:6, 6:4 Jelenę Rybakinę. W 1/2 finału ograła 6:3, 6:1 Rosjankę Mirrę Andriejewą.

Iga Świątek w półfinale Roland Garros pokonała Coco Gauff i było to już jej 20. zwycięstwo z rzędu na paryskiej mączce. Królowa Mączki ma szansę jako trzecia tenisistka w historii w Erze Open wygrać French Open, po Monice Seles i Justine Henin.

Iga Świątek w Roland Garros po raz pierwszy triumfowała w 2020 r, pokonując w finale Sofię Kenin (6:4, 6:1). Po kolejne triumfy w Paryżu nasza gwiazda sięgnęła w 2022 r. (6:1, 6:2 w finale z Coco Gauff) i w 2023 r. (6:2, 5:7, 6:4 z Karoliną Muchovą). - Myślę, że znowu tutaj wygra - powiedziała o Idze Świątek Agnieszka Radwańska, która również jest w Paryżu i walczy w turnieju legend.