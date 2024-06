Francuzi zabiorą Idze Świątek 4,6 miliona zł?! Ogromny podatek, szokująca kwota!

Iga Świątek za wygranie Roland Garros może zgarnąć 2,4 mln euro, ale to kwota brutto. Polka zarabia duże pieniądze, ale płaci też ogromne podatki. Jak działa francuski fiskus w przypadku tenisistów, wyjawił kilka tat temu Daniił Miedwiediew, słynny rosyjski tenisista. – Jeżeli zarobisz we Francji miliony, aż 45 proc. musisz oddać w podatkach – powiedział Miedwiediew. – Najpierw płacisz 15 proc. podatku dochodowego od premii, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. We Francji jest progresywny system podatkowy i na koniec roku musisz jeszcze się rozliczyć. A do tego dochodzą jeszcze koszty podróży, zarobki trenerów itd. – narzekał Miedwiediew.

Iga Świątek musi zapłacić we Francji ogromny podatek! Nawet 45 procent!

Tomasz Świątek, ojciec naszej gwiazdy, potwierdził te informacje. – Wszystkie premie, które zawodniczka dostaje, są w rzeczywistości pomniejszone o podatki. W Stanach Zjednoczonych to już 30 proc., a we Francji trzeba zapłacić nawet 45 proc. podatku – zdradził w rozmowie z „Super Expressem” Tomasz Świątek, ojciec Igi.

Mówiła też o tym Daria Abramowicz w rozmowie na na kanale Biznes Klasa. - To jest pozorna jawność, bo ona opiera się o to, co piszą portale internetowe. Po każdej rundzie w turnieju jest informacja, że ktoś rozbił bank, tyle i tyle skasował za taką i taką rundę. Ale nie mówi się o tym, że od prize money (nagroda pieniężna, red.) płaci się podatki i że należy zapłacić podatek w kraju, a tenisiści chociażby sami utrzymują swoje zespoły, że ponoszą wszystkie koszty zakwaterowania i podróży - powiedziała Daria Abramowicz na kanale Biznes Klasa na YouTube. - Oczywiście to są bardzo dobre pieniądze. Praca psychologiczna w kontekście kapitału i majątku, którym zaczynają dysponować sportowcy, jest bardzo istotnym elementem na tym wysokim poziomie. Natomiast ta jawność dotyczy tego, co podaje na swojej stronie WTA albo turniej, a niekoniecznie tego, jakie są realia - dodała Abramowicz.

45 proc. z 10,3 mln zł, które może wygrać Iga Świątek w Roland Garros 2024, to aż 4,635 mln. Tyle podatku będzie musiała zapłacić Iga Świątek, jeżeli znów podbije Paryż. Na razie to takie dzielenie skóry na niedźwiedziu, a Polka z pewnością chciałaby mieć takie zmartwienie... Poniżej lista premii w turniejach singlowych Roland Garros 2024. Kwoty w euro.

Poniżej premie w turniejach singla Roland Garros 2024:

Mistrzowie - 2,4 mln euro

Finaliści - 1,2 mln euro

1/2 finału - 650 tys. euro

1/4 finału - 415 tys. euro

4. runda - 250 tys. euro

3. runda - 158 tys. euro

2. runda - 110 tys. euro

1. runda - 73 tys. euro