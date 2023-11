Finał Iga Świątek - Jessica Pegula Relacja NA ŻYWO WYNIK Live online WTA Finals 2023

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Jessicą Pegulą w finale WTA Finals. Polka i Amerykanka prezentowały się do tej pory w Cancun świetnie, pokazując, że najlepiej w całej stawce finalistek dostosowały się do wymagających warunków. Te jednak dzisiaj będą nieco inne, bo pogoda wyraźnie się poprawiła, zza chmur wyjrzało słońce. Świątek i Pegula wygrały swoje grupy z kompletem zwycięstw i bez straty seta. W półfinałach tenisistka z USA łatwo rozgromiła 6:2, 6:1 swoją rodaczkę Coco Gauff, a Iga Świątek w wielkim hicie ograła 6:3, 6:2 Arynę Sabalenkę

Iga Świątek i Jessica Pegula w finale WTA Finals 2023 zagrają ze sobą już po raz dziewiąty. Bilans tej rywalizacji to 5-3 dla Polki. W tym roku Polka i Amerykanka spotkały się trzy razy. Najpierw była bolesna porażka Igi Świątek 2:6, 2:6 w United Cup w Sydney. Potem Iga zdemolowała Pegulę 6:3, 6:0 w finale w Dausze. Ostatnio znów górą była Amerykanka, która ograła Polkę 6:2, 6:7, 6:4 w Montrealu. - Te dwa zwycięstwa nad Igą w tym roku na pewno dodadzą mi dużo pewności siebie. Jednak myślę, że ona jest taką zawodniczką, która jeżeli jest w wysokiej formie, może zdemolować wszystkich. I mam wrażenie, że właśnie to teraz robi - stwierdziła Pegula. - Z Igą zawsze gra m się bardzo ciężko. Imponuje doskonałą pracą nóg, jest nieustraszona. Gra inaczej niż większość dziewczyn, podkręca piłki trochę jak faceci, a ten kort jej odpowiada. To będzie bardzo ciężki mecz - dodała Amerykanka.

Iga Świątek w WTA Finals 2023 ograła kolejno mistrzynię Wimbledonu (Marketa Vondrousova), US Open (Coco Gauff) i Australian Open (Aryna Sabalenka). Jedno zwycięstwo dzieli Polkę od powrotu na tron liderki rankingi. Świątek i Pegula wygrały w Cancun wszystkie mecze, więc zarobiły już po ponad 1,5 mln dolarów. Zwyciężczyni dzisiejszego finału zgarnie prawie drugie tyle, więc odleci z Meksyku bogatsza o ponad 3 mln dolarów (kwota brutto). Polka jest faworytką, ale Amerykanka z pewnością zawiesi jej bardzo wysoko poprzeczkę. Sprytna, szybka, solidna i świetna w defensywie Pegula doskonale zaadoptowała się do bardzo trudnych warunków w Cancun. Jednak to samo można powiedzieć o Idze Świątek. - Jessi jest po prostu solidna, naprawdę dobra we wszystkim. Jest doświadczona i wykorzystuje to - powiedziała Polka.

Finał WTA Finals Iga Świątek - Jessica Pegula zostanie w poniedziałek 6 listopada. Początek finału Świątek - Pegula o godzinie 22.30 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z finału WTA Finals Świątek - Pegula.

Na żywo Iga Świątek - Jessica Pegula Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jessica Pegula w finale WTA Finals 2023. Początek spotkania o godzinie 22.30 polskiego czasu

