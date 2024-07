Finał Linette – Fręch relacja NA ŻYWO WTA 250 Praga finał dzisiaj 26.07.2024 WYNIK LIVE

Magda Linette - Magdalena Fręch -:-, -:-

Odśwież relację

Finał Linette – Fręch relacja NA ŻYWO

Chyba mało kto spodziewał się, że w jednym z turniejów rozgrywanych tuż przed igrzyskami olimpijskimi zobaczymy tak dobry występ zarówno Magdy Linette, jak i Magdaleny Fręch. W momencie, gdy wiele zawodniczek przygotowywało się już do startu w Paryżu, nasze zawodniczki przechodziły przez kolejne etapy rywalizacji w Pradze. Jako pierwsza do finału awansowała Magdalena Fręch, która w każdym meczu straciła seta, ale ostatecznie za każdym razem wychodziła z rywalizacji górą, a w dwóch przypadkach rywalki kreczowały.

WTA 250 Praga finał dzisiaj 26.07.2024 WYNIK LIVE

Z kolei Magda Linette radziła sobie nieco pewniej, ale w ćwierćfinale i półfinale potrzebowała trzech setów, by poradzić sobie z rywalkami. W ostatnim meczu przed finałem zmierzyła się z wyżej notowaną Lindą Noskovą, która w tym turnieju była rozstawiona z numerem 1. To ta sama zawodniczka, która ograła Igę Świątek w Australian Open, ale tym razem nie zdołała ograć polskiej przeciwniczki i uległa Magdzie Linette po trzech zaciętych setach. Dla Magdy Linette zwycięstwo w WTA 250 w Pradze byłoby trzecim triumfem w cyklu WTA po zwycięstwach w Nowym Jorku (2019) i Hua Hin (2020)(oba również rangi WTA 250). Z kolei dla Magdaleny Fręch to dopiero pierwszy finał turnieju WTA w karierze!