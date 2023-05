Fręch - Rachimowa TV Transmisja NA ŻYWO Roland Garros Gdzie oglądać mecz Fręch - Rachimowa STREAM ONLINE LIVE 31.05.2023

Magdalena Fręch walczy w 2. rundzie Roland Garros, a jej kolejną rywalką jest Rosjanka Kamilla Rachimowa. Tenisistka z Łodzi już po 47 minutach cieszyła się z awansu do 2. rundy w Paryżu. Pokonała 6:1, 6:1 Chinkę Shuai Zhang.

Magdalena Fręch wspina się w rankingu, gromadząc kolejne cenne punkty. Obecnie zajmuje 88. miejsce. Najwyżej w karierze Magda Fręch była na 82. pozycji, w 2022 r. Duże wrażenie robią też nagrody w początkowych rundach Roland Garros. Już za awans do 2. rundy należy się premia w wysokości 97 tys. euro (ok. 437 tys. zł), 11 tys. więcej niż rok temu. Właśnie tyle zarobiła już w Paryżu Magda Fręch. Za 3. rundę nagroda to 142 tys. euro (ok. 640 tys. zł), 16,2 tys. więcej niż w 2022 r. Niestety z Roland Garros odpadła już Magda Linette. Iga Świątek rywalizację rozpocznie we wtorek.

Magdalena Fręch jako pierwsza zawodniczka zameldowała się w 2. rundzie Roland Garros. Zaczęła spotkanie tuż po godz. 11 i jeszcze przed południem cieszyła się ze zwycięstwa. Chinka Zhang popełniła aż 30 niewymuszonych błędów. - Nie spodziewałam się, że będzie tak łatwo, ale widziałam jej ostatnie wyniki i wiedziałam, że ma problemy zdrowotne. Nie był to łatwy mecz pod względem psychicznym, bo kiedy przeciwniczka nie jest w stu procentach gotowa, gra jest taka rwana i ciężko złapać właściwy rytm - stwierdziła w rozmowie z Eurosportem tenisistka z Łodzi. Jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Kamila Rachimowa (nr 82), która pokonała gładko 6:0, 6:3 czeską kwalifikantkę Sarę Bajlek.

Mecz Magdalena Fręch - Kamilla Rachimowa w 2. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w środę 31 maja 2023. Początek meczu Fręch - Rachimowa ok. godziny 18-19 (czwarty mecz od godz. 11 po meczach Ofner - Korda, Muchova - Podoroska i Bautista Agut - Varillas). Transmisja TV z meczu Fręch - Rachimowa antenie Eurosportu 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.