O której gra Iga Świątek Roland Garros KIEDY gra Iga Świątek - Bucsa O której godzinie mecz Świątek w Paryżu 2023

Iga Świątek zaczyna walkę w Roland Garros, a pierwszą rywalką broniącej tytułu Polki będzie Cristina Bucsa (nr 67). Liderka rankingu w Paryżu może już po raz trzeci wygrać French Open (poprzednio w latach 2020 i 2022). Broni też pozycji numer 1. Mecz Świątek - Bucsa w 1. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany we wtorek 30 maja. Poniżej więcej informacji.

KIEDY gra Iga Świątek Roland Garros Świątek - Bucsa O której gra Iga Świątek Paryż

Iga Świątek pierwszy mecz w Roland Garros zagra dopiero we wtorek. Dzięki temu ma nieco więcej czasu na treningi i spokojne podleczenie urazu uda, który przerwał jej występ w Rzymie. - Przede wszystkim cieszę się, że jestem zdrowa - podkreślała Polka w czasie konferencji prasowej w Paryżu. - Na szczęście mogę rywalizować i będę gotowa na pierwszy mecz. Miałem kilka dni wolnego i wykorzystałam ten czas. Nadal leczę kontuzję uda, ale będę gotowa i to jest dla mnie najważniejsze - dodała Iga Świątek, która nawet nie wiedziała, że w Roland Garros może stracić prowadzenie w rankingu WTA. - Zresztą to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Uwielbiam tutaj grać niezależnie od tego, gdzie jestem w rankingu i jakie miałam ostatnio wyniki - stwierdziła Iga Świątek.

O której gra Iga Świątek Roland Garros Świątek - Bucsa KIEDY mecz Świątek w Paryżu

Iga Świątek przed startem Roland Garros jest faworytką ekspertów. Na zwycięstwo Polki stawia m.in. Barbora Schett, była austriacka tenisistka, obecnie ekspertka Eurosportu. - Myślę, że jej forma znów idzie w górę. Iga uwielbia grać w Paryżu, to tam odniosła pierwszy wielki sukces. Na pewno będzie moją główną faworytką - mówi Barbara Schett w rozmowie z "Super Expressem. - Aryna Sabalenka jest bardzo niebezpieczną zawodniczką. A teraz jeszcze będzie pełna wiary, że może pokonać Igę na mączce. Jest największym zagrożeniem dla Igi, ale moim zdaniem nie zagrozi jej na French Open - dodaje Barbara Schett. Broniąca tytułu i pozycji numer 1 w rankingu Świątek w 1. rundzie zagra z Hiszpanką Cristiną Bucsą (nr 67), którą już w tym sezonie rozgromiła 6:0, 6:1 w Australian Open.

Iga Świątek - Bucsa O której godzinie gra Iga Świątek Roland Garros KIEDY gra Iga Świątek

Iga Świątek walkę w Roland Garros zacznie meczem z Cristiną Bucsą, a naprawdę strome schody w drabince mogą zacząć się już w 4. rundzie, bo potencjalne rywalki Polki to m.in. Czeszka Barbora Krejcikova (mistrzyni Roland Garros 2021, Iga przegrała z nią w finałach w Ostrawie i Dubaju) i inne byłe mistrzynie Szlemów Wiktoria Azarenka i Bianca Andreescu. Jelena Rybakina (nr 4) może na Igę wpaść w 1/2 finału. Rozstawiona nr 2 Aryna Sabalenk - dopiero w finale. - Moją faworytką jest Świątek, bo myślę, że na mączce jest wciąż krok przed wszystkimi. Jednak myślę, że Sabalenka i Rybakina są w stanie zdmuchnąć ją z kortu, bo uderzają bardzo mocno i potężnie serwują, zwłaszcza Rybakiną - ocenia słynny John McEnroe, legenda tenisa, obecnie ekspert Eurosportu. - Nie wiem, czy będą w stanie to robić wystarczająco długo, ale kobiety grają do dwóch wygranych setów, a nie do trzech. Dlatego myślę, że takie zawodniczki mogą sprawić problemy Świątek. Mimo to jest moją faworytką - dodał John McEnroe.

KIEDY mecz Świątek Roland Garros Świątek - Bucsa O której mecz Świątek w Paryżu

Mecz Iga Świątek - Cristina Bucsa w 1. rundzie Roland Garros 2023 zostanie rozegrany we wtorek 30 maja. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Bucsa w Paryżu. Transmisje TV z Rolannd Garros na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.