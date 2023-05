John McEnroe ostrzega Igę Świątek przed Roland Garros! Chodzi o Sabalenkę i Rybakinę!

Iga Świątek w Roland Garros broni tytułu i pozycji numer 1 w rankingu. Polka triumfowała w Paryżu w latach 2020 i 2022. Ostatnio miała problemy zdrowotne, najpierw z żebrami a potem z prawym udem. Mimo to eksperci wciąż widzą w niej główną faworytkę do triumfu. Tak uważa słynna Martina Navratilova czy Barbara Schett. Również John McEnroe twierdzi, że Iga Świątek ma największe szanse na wygranie French Open. Słynny Amerykanin na tenisowych kortach szokował gwałtownymi awanturami, a teraz - jako ekspert Eurosportu - też mówi to, co myśli. Były lider rankingu, 7-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych, ciekawie odpowiedział na pytanie, kto jest jego faworytką w Roland Garros 2023.

- Moją faworytką jest Świątek, bo myślę, że na mączce jest wciąż krok przed wszystkimi. Jednak myślę, że Sabalenka i Rybakina są w stanie zdmuchnąć ją z kortu, bo uderzają bardzo mocno i potężnie serwują, zwłaszcza Rybakiną. Nie wiem, czy będą w stanie to robić wystarczająco długo, ale kobiety grają do dwóch wygranych setów, a nie do trzech. Dlatego myślę, że takie zawodniczki mogą sprawić problemy Świątek. Mimo to jest moją faworytką - stwierdził John McEnroe. - Mam też nadzieję, że Coco Gauff również się przebije, to byłoby świetne dla amerykańskiego tenisa - dodał legendarny tenisista z USA.

Iga Świątek walkę w Roland Garros rozpocznie w poniedziałek albo we wtorek i zagra z Cristiną Bucsą. Transmisje tv z Roland Garros 2022 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

💬 Iga Swiatek speaks on Rafa Nadal's absence from Roland-Garros 💔 pic.twitter.com/4SI49T9xaa— Eurosport (@eurosport) May 26, 2023