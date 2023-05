i Autor: AP KIEDY gra Iga Świątek Roland Garros O której gra Iga Świątek - Bucsa O której godzinie mecz Świątek Paryż 1. runda French Open 2023

Iga Świątek - Bucsa O której godzinie gra Iga Świątek Roland Garros KIEDY gra Iga Świątek pierwszy mecz w Paryżu. Iga Świątek pierwszy mecz we French Open zagra z Cristiną Bucsą. Broniąca tytułu Polka ostatnio miała problemy z mięśniem uda, ale w Paryżu trenuje już normalnie i wygląda na to, że z jej zdrowiem jest wszystko w porządku. Cristina Bucsa (nr 67 WTA) pochodzi z Mołdawii, a reprezentuje Hiszpanię. To drugi mecz Świątek - Bucsa, a pierwszy wygrała Polka i to aż 6:0, 6:1 w tegorocznym Australian Open. Sprawdź, kiedy mecz Świątek Roland Garros O której gra Iga Świątek w Paryżu.