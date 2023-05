Iga Świątek zaczyna turniej w Paryżu. Na liderkę WTA czai się wielka klątwa

Iga Świątek nie dokończyła meczu z Eleną Rybakiną w Rzymie. Ćwierćfinał imprezy na kortach Foro Italico poddała, myśląc o zdrowiu i zbliżającym się turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa. Polka w ostatnim czasie postawiła na odpoczynek i powrót do dyspozycji. Wszystko wskazuje na to, że z udem liderki rankingu WTA wszystko jest w porządku i już we wtorkowe popołudnie zobaczymy w akcji królową Paryża. Świątek meczem z Cristiną Bucsą rozpocznie próbę obrony tytułu.

Losowanie drabinki tegorocznego Rolanda Garrosa było dla Polki łaskawe. Nazwisko "Bucsa" z pewnością nie robi na Idze wrażenia. Z Hiszpanką (zajmującą dopiero 70. miejsce) grała tylko raz. W styczniu ograła ją 6-0, 6-1 w III rundzie Australian Open, a spotkanie trwało tylko 55 minut.

Choć turniej ruszył w niedzielny poranek, to Iga na mecz I rundy czeka aż do wtorku. Paryskiej publiczności zaprezentowała się choćby Aryna Sabalenka, czy Novak Djoković i Carlos Alcaraz. Mecz Polki jest zaplanowany jest na wtorek - jako trzeci na korcie Philippe-Chatrier, najważniejszej arenie obiektów im. Rolanda Garrosa. Najpierw starcia Jabeur vs. Bronzetti i Miedwiediew vs. Wild.

Świątek musi mieć się jednak na baczności, bowiem w ostatnich 19 latach "jedynki" rankingu odpadały w I rundzie Rolanda Garrosa aż 12 razy. W XXI wieku turniejowym "jedynkom" udało się triumfować w Paryżu aż (?) pięć razy. Belgijce Justin Henin, Amerykance Serenie Williams (2013 i 2015), Rumunce Simonie Halep (2018) oraz Świątek w zeszłym sezonie.

- Tęskniłam za Paryżem. Bardzo lubię to miejsce i lubię tu wracać. Niezależnie od tego, czy tu mam grać czy nie. Mam świetne wspomnienia z zeszłego roku, odbyłam kilka treningów i już czuję rytm. Nie wspominam jednak poprzednich lat, tylko patrzę do przodu - zapowiedziała bojowo Świątek w rozmowie z Eurosportem.

