Żenująca wtopa podczas Roland Garros. Chodzi o Igę Świątek! Kibice wzburzeni takim zachowaniem

Wystartował Roland Garros. Iga Świątek wejdzie do gry podczas francuskiego turnieju we wtorek 30 maja. W Paryżu trwa wielka promocja całego turnieju, ale... nie wszędzie uwzględniono chociażby Polkę! To zadziwiające, skoro mówi się o liderce światowego rankingu. Zamiast tego wykorzystuje się wizerunek niegrającego w Paryżu Rafy Nadala czy dużo niżej notowanych rywalek Świątek.

Roland Garros: Pominęli Igę Świątek. Kibice wzburzeni

Na plakatach Amazon Prime Video promujących Roland Garros znajdują się czołowi tenisiści i tenisistki świata - Rafa Nadal (w Paryżu nie zagra), Carlos Alcaraz, Coco Gauff i Caroline Garcia.

- Na kompleksie Roland Garros „dużo” Igi Światek promującej turniej. Na mieście zaś plakaty Amazon Prime, na których brakuje polskiej tenisistki - napisał na Twitterze dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.

Francuzi zdecydowali się pominąć liderkę światowego rankingu, a ta decyzja zirytowała kibiców.

Wtopa w trakcie Roland Garros. Źle potraktowali Igę Świątek

Fani nie ukrywali zdumienia zaistniałą sytuacją i pominięciem Igi Świątek. Liderka światowego rankingu drugi rok z rzędu nie jest doceniana i nie wszędzie pojawia się na plakatach, a przecież wygrywała French Open dwukrotnie.

- Promują Coco i ja to rozumiem,ale żeby dać Caro Garcię zamiast Igi? Dziwne - napisała zdumiona pani Ania. - Igi już drugi rok nie ma na plakatach promujących Rolanda Garrosa, jeśli dobrze pamiętam. Może to zależy od umów sponsorskich? - pytał pan Wojtek.

Niektórzy doszukiwali się nawet teorii spiskowych. - Nie raz o tym pisałem, że WTA nie jest z Igą po drodze, bo jest zbyt mało medialna i skłania jej władze do podejmowania działań w sprawie zawodników z RUS/BLR. Podobnie było w Rzymie, gdzie reklamowano turniej zdjęciem Sabalenki. Nie mogą się już doczekać zmiany liderki rankingu - twierdził jeden z internautów.

