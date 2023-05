i Autor: Sebastian Wielechowski Magda Linette - Leylah Fernandez RELACJA NA ŻYWO ONLINE Roland Garros Linette - Fernandez NA ŻYWO RELACJA LIVE Linette WYNIK meczu dzisiaj 28.05.2023

Roland Garros 2023

Magda Linette - Leylah Fernandez RELACJA NA ŻYWO ONLINE Roland Garros Linette - Fernandez NA ŻYWO RELACJA LIVE Linette WYNIK meczu dzisiaj 28.05.2023

Robert Szapski | ch 8:53 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Linette - Fernandez NA ŻYWO RELACJA LIVE WYNIK Roland Garros Linette - Fernandez RELACJA NA ŻYWO ONLINE Magda Linette już dzisiaj zagra z Leylah Fernandez, rozpoczynają walkę w Roland Garros 2023. Kanadyjka to była finalistka US Open, ale ostatnio nie notowała większych sukcesów. W rankingu zajmuje 51. miejsce. - Bardzo lubię grać w Paryżu, od dziecka oglądałam w telewizji tego Szlema - mówi Polka. To trzeci mecz Linette - Fernandez, a bilans tej rywalizacji to 1-1. Śledź naszą relację na żywo i wynik meczu Linette - Fernandez dzisiaj w Paryżu Roland Garros.