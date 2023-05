Losowanie Roland Garros RELACJA NA ŻYWO Z KIM gra Iga Świątek Roland Garros 2023 Losowanie DRABINKA NA ŻYWO RELACJA LIVE WYNIKI Losowania Roland Garros DRABINKA

Ojciec Agnieszki Radwańskiej nie wytrzymał. Wyjawił bolesną prawdę o tenisie, przykład Igi Świątek pokazał to dobitnie

Na żywo Losowanie Roland Garros 2023 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z ceremonii losowania drabinek Roland Garros 2023. Początek o godzinie 14

Iga Świątek trenuje już w Paryża, a po pierwszych zdjęciach na obiektach Rolanda Garrosa można już chyba odetchnąć z ulgą. Uśmiechnięta Polka śmigała na korcie bez żadnego opatrunku na prawym udzie, którego kontuzja kilka dni temu przerwała jej występ w Rzymie. Losowanie drabinki Roland Garros 2023 dzisiaj o godzinie 14. Rywali poznają też Hubert Hurkacz, Magda Linette i Magdalena Fręch.

Iga Świątek w Paryżu pojawiła się we wtorek, a na oficjalnej stronie French Open natychmiast ukazały się sympatyczne zdjęcia wyraźnie zrelaksowanej Polki. Liderka rankingu, mistrzyni paryskiego Szlema w latach 2020 i 2022, nie trenowała jednak na obiektach im. Rolanda Garrosa, gdzie trwają kwalifikacje, a 28 maja wystartuje główny turniej. Wybrała położony niedaleko kort na Jean Bouin, obok Parc des Princes, stadionu PSG. Potem już w środę pojawiły się zdjęcia z treningów Polki na Suzanne Lenglen, drugim co co wielkości korcie RG. Kibiców Igi Świątek uspokoiły zdjęcia z treningu oraz fakt, że na prawym udzie naszej gwiazdy nie było nawet żadnego bandaża uciskowego. Maciej Ryszczuk, fizjoterapeuta i trener od przygotowania fizycznego naszej gwiazdy, z pewnością będzie teraz monitorował stan zdrowia mistrzyni i reakcje jej organizmu na wysiłek na korcie oraz siłowni. Świątek po turnieju w Rzymie zrobiła sobie kilka dni wolnego, wypoczywając nad jeziorem w południowej Italii.

Iga Świątek prowadzi w rankingu, ale po Roland Garros może ją wyprzedzić Aryna Sabalenka. Jeżeli Polka nie dojdzie do ćwierćfinału, na pewno przestanie być numerem 1. Iga wciąż będzie prowadzić jeżeli:

wygra turniej

dojdzie do finału, a Sabalenka nie dojdzie do finału

dojdzie do ćwierćfinału, a Sabalenka nie dojdzie do 3. rundy

Losowanie drabinek Roland Garros odbędzie się w czwartek 25 maja 2023. Początek ceremonii losowania French Open o godzinie 14.