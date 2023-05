i Autor: Twitter Iga Świątek trenuje już w Paryżu! Jeden szczegół ze ZDJĘCIA przykuł uwagę kibiców

Iga Świątek we wtorek dotarła już do Paryża, a z kibicami podzieliła się pierwszym zdjęciem z treningu. To z występem w Roland Garros, gdzie Polka ma bronić tytułu i powalczyć o trzeci w karierze triumf? Wcześniejsze wypowiedzi Igi Świątek, która podkreślała, że uraz raczej nie okazał się poważny, a liderka rankingu WTA potrzebuje odpoczynku, uspokoiły jej kibiców, a zdjęcie z Paryża to kolejny pozytywny sygnał. Jeden szczegół przykuł uwagę.