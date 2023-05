Roland Garros PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobiła Iga Świątek w Roland Garros 2023

Roland Garros 2023 trwa, a w niedzielę ruszy rywalizacja w turniejach singlowych. Tytułu broni Iga Świątek, a w Paryżu walczą też Magda Linette, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Rywalizacja w Roland Garros toczy się również o wielkie premie finansowe. Ile mogą zarobić polscy tenisiści w Paryżu?

Roland Garros 2023 PREMIE Nagrody pieniężne

Rok temu Iga Świątek podbiła po raz drugi Paryż i zgarnęła 2,2 mln euro brutto. Teraz premia dla zwycięzców znów urosła - do 2,3 mln euro. Duże wrażenie robią też nagrody w początkowych rundach. Już za sam występ w I rundzie tenisiści zarobią po 69 tys. euro (310 tys. zł) czyli 7 tys. więcej niż w 2022 r. Awans do II rundy to już premia w wysokości 97 tys. euro (ok. 437 tys. zł), 11 tys. więcej niż rok temu. Za III rundę nagroda to 142 tys. euro (ok. 640 tys. zł), 16,2 tys. więcej niż w 2022 r.

Ile zarobiła Iga Świątek w Roland Garros 2023 PREMIE

O podwyżki wynagrodzeń za występ w początkowych rundach walczyła również Magda Linette, która jest w Radzie Zawodniczek WTA. - Jako członkini podejmuję szereg dyskusji, począwszy od tego, co poprawić w turniejach, organizacji transportu czy też dystrybucji puli nagród, szczególnie w pierwszych rundach. Zależy mi na tym, żeby wynagrodzenia już na wczesnych etapach turnieju były wyższe. Wiem, że zawodniczki tego potrzebują - tłumaczyła Linette w rozmowie z "Super Expressem". Wymienione premie to oczywiście kwoty brutto. - We Francji trzeba zapłacić nawet 45 proc. podatku - zdradził w jednym z wywiadów z "SE" Tomasz Świątek, ojciec Igi.

Roland Garros 2023, premie w singlu (kwoty w euro)

I runda - 69 000 euro

II runda - 97 000

III runda - 142 000

IV runda - 240 000

1/4 finału - 400 000

1/2 finału - 630 000

finał - 1 150 000

zwycięzcy - 2 300 000