Gdzie mieszka Iga Świątek? Tak mieszka najlepsza tenisistka. Nie jest to wielka willa za miliony

Iga Świątek wróciła do gry w tenisa po dosyć długiej przerwie. Przez ostatnie tygodnie fani mogli za nią zatęsknić, bowiem mecz inauguracyjny mecz WTA Finals z Barborą Krejcikovą był jej pierwszym od 5 września. Mimo tej długiej przerwy i straty pierwszego miejsca w rankingu WTA, to i tak jest bardzo dobry sezon w jej wykonaniu. W tym roku Świątek wygrała sześć prestiżowych turniejów, w tym wielkoszlemowy Roland Garros. Na ceglane korty w Paryżu wróciła na przełomie lipca i sierpnia, zdobyła brązowy medal olimpijski.

Świątek postawiła na odpoczynek, zakończyła też blisko trzyletnią współpracę z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Od kilku tygodni trenuje pod okiem Wima Fissette'a.

Kolejny rozdział tej współpracy już we wtorkowe popołudnie. Świątek zmierzy z Cori "Coco" Gauff. Turniej WTA Finals jest klamrą tegorocznego sezonu. Po imprezie w Rijadzie nie będzie mogła spokojnie wrócić do domu, bowiem czeka ją występ w BJK Cup w Maladze. A droga powrotna z Rijadu do Raszyna mogłaby trochę potrwać. Z rodzinnego Raszyna do stolicy Arabii Saudyjskiej jest wszak prawie 900 km.

Iga Świątek - gdzie mieszka?

A gdzie mieszka Iga Świątek? Polka nie korzysta z uroków Monte Carlo, jak Hubert Hurkacz (który pochodzi z Wrocławia, ale ATP jako jego rezydencję podaje właśnie Monte Carlo). Świątek może pochwalić się znakomitymi zarobkami, który pozwoliłby jej na dużo większe luksusy. Najlepsza tenisistka świata mieszka skromnie. Można to delikatnie podejrzeć na niektórych zdjęciach, jakie Świątek zamieszcza w mediach społecznościowych. Z opublikowanych fotografii wynika, że w większości pomieszczeń panuje dobre nasłonecznienie, a w zasadzie wszystkie ściany pomalowane są w jasnych kolorach. W domu panują klasyczne kolory, pokoje wykończone jest w kolorze jasnego brązu. W domu nie brakuje też pokoju do ćwiczeń i dbania o sportową dyspozycję. W rodzinnym domu nie musi martwić się o prywatność, nieruchomość otoczona jest krzewami i przede wszystkim drzewami.

Oby Świątek powtórzyła sukces z Cancun i wygrała drugi z rzędu WTA Finals. A po takim sukcesie najlepiej odpocząć w domowym zaciszu.