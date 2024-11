i Autor: AP WTA Finals: Co decyduje o kolejności w grupie? Co musi się stać, żeby Iga Świątek wyszła z grupy?

WTA Finals 2024

WTA Finals: Co decyduje o kolejności w grupie? Co musi się stać, żeby Iga Świątek wyszła z grupy?

WTA Finals 2024 w Rijadzie trwa, a tenisistki walczą w fazie grupowej o awans do półfinałów. Iga Świątek po zwycięstwie 4:6, 7:5, 6:2 nad Barborą Krejcikovą zagra teraz z Coco Gauff. Polka ma szansę przypieczętować awans do 1/2 finału WTA Finals, ale potrzebuje nie tylko zwycięstwa nad Amerykanką, ale również korzystnego dla niej wyniku w drugim meczu w tej grupie. Sprawdź, co decyduje o kolejności w grupie i co się musi stać, żeby Iga Świątek wyszła z grupy.