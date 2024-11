Iga Świątek kolejny mecz z w WTA Finals 2024 zagra z Coco Gauff. Młoda Amerykanka na otwarcie rywalizacji w Rijadzie pokonała 6:3, 6:2 swoją rodaczkę Jessicę Pegulę. Potwierdziła wysoką formę, którą prezentowała w jesiennych turniejach w Chinach. Triumfowała w Pekinie, a w Wuhan doszła do półfinału. Iga Świątek i Coco Gauff grały ze sobą 12 razy, a bilans tej rywalizacji to 11-1 dla Polki, ale to może być dla naszej gwiazdy bardzo ciężkie spotkanie. - Za każdym razem, kiedy z nią gram, jest trudno. Ostatnio mierzyłyśmy się na mączce, więc oczywiście teraz będzie inaczej. Mam nadzieję, że wynik będzie inny niż dwa ostatnie - powiedziała Coco Gauff, która przegrała z Igą Świątek tegoroczne półfinały w Rzymie i Roland Garros. - Szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby ten kort dawał przewagę którejkolwiek z nas - analizowała Amerykanka.

Iga Świątek - Coco Gauff Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV z WTA Finals

Iga Świątek w pierwszym meczu w WTA Finals 2024 pokonała Barborę Krejcikovą 4:6, 7:5, 6:2. Polka zaczęła spotkanie bardzo nerwowo. Popełniała dużo błędów, zwłaszcza ze strony forhendowej. A cwana, doświadczona i bardzo solidna Krejcikova wykorzystywała to bardzo mądrze, prowokując kolejne pomyłki naszej gwiazdy. - Zrobiłam bardzo dużo błędów, piłki leciały w ogóle bez kontroli. To wszystko jest połączone ze sobą. Miałam dużo myśli w głowie, związanych z tym, co ostatnio działo się w Polsce - mówiła tajemniczo po meczu Iga w rozmowie z Canal+ Sport. - Wiedziałam, że to nie jest to, co powinnam czuć na korcie. Najważniejsze, że mimo tej długiej przerwy udało mi się w trakcie meczu skoncentrować na odpowiednich rzeczach. I nie myśleć o rzeczach, które mnie zabolały ostatnio. Walczyłam dalej, pamiętając, że gram dla siebie - dodała.

Na kortach twardych Iga Świątek lepiej sobie radzi, gdy nawierzchnia nie jest za szybka i po pierwszych treningach w Rijadzie mówiło się, że warunki powinny jej pasować. Polka zwracała jednak uwagę na to, że w związku z wysokością (600 m n.p.m.) piłki w rozrzedzonym powietrzu nabierają dużego przyśpieszenia. Na dodatek nawierzchnia też staje się coraz szybsza. - Na początku ten kort wydawał mi się wolniejszy niż w Nowym Jorku, ale z dnia na dzień ta nawierzchnia jest coraz bardziej starta. Pamiętam, że na pierwszym treningu nie byłam w stanie zrobić ślizgu, a podczas niedzielnego meczu kilka razy poślizgnęłam się bez kontroli, więc z dnia na dzień ten kort będzie szybszy - powiedziała Świątek po meczu z Krejcikovą.

Iga Świątek - Coco Gauff STREAM ONLINE LIVE z WTA Finals 2024

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w WTA Finals 2024 w Rijadzie zostanie rozegrany we wtorek 5 października. Początek meczu Świątek - Gauff po godzinie 16 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Pegula - Krejcikova. Transmisja TV z meczu Iga Świątek - Coco Gauff w WTA Finals na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

