WTA Finals: Co decyduje o kolejności w grupie? Co musi się stać, żeby Iga Świątek wyszła z grupy?

Nie do wiary, co kibice krzyczeli podczas meczu Igi Świątek. Szczegóły ujawnił ambasador RP w Arabii Saudyjskiej

Iga Świątek i Coco Gauff występ w WTA Finals 2024 zaczęły od zwycięstw. Polka pokonała Barborę Krejcikovą 4:6, 7:5, 6:2. Zaczęła spotkanie bardzo nerwowo, popełniając dużo błędów, zwłaszcza ze strony forhendowej. Sprytna, doświadczona i bardzo solidna Krejcikova wykorzystywała to bardzo mądrze, prowokując kolejne pomyłki naszej gwiazdy. - Zrobiłam bardzo dużo błędów, piłki leciały w ogóle bez kontroli. To wszystko jest połączone ze sobą. Miałam dużo myśli w głowie, związanych z tym, co ostatnio działo się w Polsce - mówiła tajemniczo po meczu Iga w rozmowie z Canal+ Sport. - Wiedziałam, że to nie jest to, co powinnam czuć na korcie. Najważniejsze, że mimo tej długiej przerwy udało mi się w trakcie meczu skoncentrować na odpowiednich rzeczach. I nie myśleć o rzeczach, które mnie zabolały ostatnio. Walczyłam dalej, pamiętając, że gram dla siebie - dodała.

Świątek - Gauff RELACJA NA ŻYWO Polka gra w WTA Finals

Coco Gauff na otwarcie rywalizacji w Rijadzie pokonała 6:3, 6:2 swoją rodaczkę Jessicę Pegulę. Potwierdziła wysoką formę, którą prezentowała w jesiennych turniejach w Chinach. Triumfowała w Pekinie, a w Wuhan doszła do półfinału. Iga Świątek i Coco Gauff grały ze sobą 12 razy, a bilans tej rywalizacji to 11-1 dla Polki, ale to może być dla naszej gwiazdy bardzo ciężkie spotkanie. - Za każdym razem, kiedy z nią gram, jest trudno. Ostatnio mierzyłyśmy się na mączce, więc oczywiście teraz będzie inaczej. Mam nadzieję, że wynik będzie inny niż dwa ostatnie - powiedziała Coco Gauff, która przegrała z Igą Świątek tegoroczne półfinały w Rzymie i Roland Garros. - Szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby ten kort dawał przewagę którejkolwiek z nas - analizowała Amerykanka.

Jeżeli Iga Świątek i Barbora Krejcikova wygrają swoje mecze, Polka będzie miała pewny nie tylko awans, ale i zwycięstwo w grupie pomarańczowej. W przypadku innych rozstrzygnięć, dopiero w trzeciej kolejce rozstrzygnie się, czy Iga Świątek awansuje do półfinału. Pewny awans z grupy fioletowej ma już Aryna Sabalenka, która wygrała dwa pierwsze mecze w grupie - z Qinwen Zheng i Jasmine Paolini. Jeżeli pokona również Jelenę Rybakinę, będzie pewna pozycji nr 1 w rankingu na koniec roku. Już dzisiaj może ją sobie zapewnić w przypadku porażki Igi Świątek z Coco Gauff.

Na żywo Iga Świątek - Coco Gauff Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Coco Gauff w WTA Finals. Początek spotkania po godz. 16 (nie wcześniej), po zakończeniu meczu Barbora Krejcikova - Jessica Pegula

Odśwież relację