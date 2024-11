Qinwen Zheng powiedziała to o Idze Świątek i się zaczęło! Reakcja kibiców mogła być jedna!

Iga Świątek w 2022 r. była zdecydowanie najlepiej zarabiającą tenisistką jeżeli chodzi o turniejowe premie, ale pod względem wpływów z reklamowych kontraktów daleko przed nią były Naomi Osaka, Serena Williams czy Emma Raducanu, które grały wtedy dużo mniej i bez porównania dużo gorzej niż Polka. To dzięki ich hojnym i bogatym sponsorom. Wszystko zmieniło się w kolejnym roku. Kontrakt podpisany przez Igę z agencją IMG - gigantem na rynku marketingu sportowego - oraz coraz większa rozpoznawalność polskiej gwiazdy na świecie, zaowocowały lukratywnymi kontraktami z takim markami jak Porsche, Visa, Rolex czy Infosys.

Zdaniem "Forbes" w 2023 r. Iga Świątek była już najlepiej zarabiająca sportsmenką na świecie z rocznymi dochodami na poziomie 23,9 mln dolarów, z czego 9,9 mln uzbierała z turniejowych premii, a aż 14 mln stanowiły wpływy z reklam. W połowie 2024 r. Iga Świątek straciła jednak prowadzenie w tym rankingu, a wyprzedziła ją Coco Gauff, która sumie w ciągu roku wzbogaciła o aż 27,1 mln dolarów, z czego 7,1 mln to turniejowe premie aż 20 mln to wpływy dzięki sponsorom. Nieco mniej miała zarobić Świątek - 26,7 mln dolarów. Gauff oczywiście dużo łatwiej jest bogacić się na reklamach na ogromnym amerykańskim rynku.

Iga Świątek - Coco Gauff w WTA Finals 2024 w Rijadzie. Polka znów będzie górą?

A jak będzie dziś na korcie w Rijadzie? Iga Świątek i Coco Gauff grały ze sobą już 12 razy, a bilans tej rywalizacji to 11-1 dla Polki, ale Amerykanka po zmianie trenera ostatnio prezentowała bardzo wysoką formę. Triumfowała w Pekinie, a w Wuhan doszła do półfinału. Świątek i Gauff rywalizację o WTA Finals zaczęły od zwycięstw, więc zwyciężczyni tego pojedynku zapewni sobie awans do półfinału albo będzie już blisko awansu.

Coco Gauff (20 l.)

Roczne zarobki: 27,1 mln dolarów

(7,1 mln na korcie, 20 mln z reklam)

Iga Świątek (23 l.)

Roczne zarobki: 26,7 mln dolarów

(11,7 mln na korcie, 15 mln z reklam)

