Iga Świątek już nie jest najlepiej zarabiającą tenisistką na świecie! Nie zgadniesz, kto ją wyprzedził!

Oczy wyszły nam z orbit po tych wieściach o Idze Świątek. Niewiarygodne, co stało się przez rok. Gigantyczna zmiana

Zdaniem serwisu "Forbes" Iga Świątek nie jest najlepiej zarabiającą tenisistką na świecie. Polka w ciągu minionych 12 miesięcy uzbierała najwięcej z turniejowych premii, ale w podsumowaniu uwzględniane są również wpływy z reklam. A tutaj liderka ranking WTA - zdaniem "Forbes" - ustępuje jednej zawodniczce. Komu? Najlepiej zarabiającą kobietą w tenisie jest Coco Gauff. Amerykanka w sumie w ciągu roku wzbogaciła się o aż 27,1 mln dolarów, z czego 7,1 mln to turniejowe premie aż 20 mln to wpływy dzięki reklamowym kontraktom. Nieco mniej miała zarobić Iga Świątek - 26,7 mln dolarów. Aż 11,7 mln zgarnęła w ciągu 12 miesięcy na korcie, a dodatkowe 15 mln to wpływy z działalności marketingowej.

Najlepiej zarabiającym tenisistą na świecie jest Carlos Alcaraz. Zdaniem "Forbes" młody Hiszpan w ciągu 12 miesięcy zarobił aż 42,3 mln dolarów, z czego 32 mln to wpływy z reklam. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazł się Novak Djoković - 37,2 mln dolarów, z czego 25 mln z reklam. W Top-10 tenisistów (łącznie mężczyźni i kobiety) są trzy panie - Coco Gauff (3. miejsce), Iga Świątek (4. miejsce) oraz Aryna Sabalenka, która zamyka tę dziesiątkę krezusów. Poniżej pełna lista najlepiej zarabiających tenisistów na świecie.

Najlepiej zarabiający tenisiści w ciągu ostatnich 12 miesięcy

1. Carlos Alcaraz 42,3 mln dol (10,3 mln na korcie, 33 mln z reklam)

2. Novak Djokovic 37,2 mln (12,2 mln na korcie, 25 mln z reklam)

3. Coco Gauff 27,1 mln (7,1 mln na korcie, 20 mln z reklam)

4. Iga Świątek 26,7 mln (11,7 mln na korcie, 15 mln z reklam)

5. Jannik Sinner 26,6 mln (11,6 na korce, 15 mln z reklam)

6. Rafael Nadal 23,3 mln (0,3 mln na korcie, 23 mln z reklam)

7. Daniił Miedwiediew mln 20,3 (7,3 mln na korcie, 13 mln z reklam)

8. Naomi Osaka 14,6 mln (0,6 mln na korcie, 14 mln z reklam)

9. Casper Ruud 13,9 mln (3,9 mln na korcie, 10 mln z reklam)

10. Aryna Sabalenka 13,7 mln (6,7 mln na korcie, 7 mln z reklam)

