Z Igą Świątek gra się trudniej niż z Sereną Williams?! Była liderka rankingu nie ma wątpliwości!

Karolina Pliskova uważa, że Iga Świątek jest znacznie trudniejszą przeciwniczką niż Serena Williams i Maria Szarapowa, ponieważ Polka „nie daje nic za darmo”. Czeska tenisistka rywalizowała z Amerykanką i Rosjanką, gdy te były u szczytu formy, a nawet wspięła się na krótko na pozycję nr 1 w 2017 r., gdy Williams i Szarapowa dominowały w kobiecym tenisie. Potem Pliskova rywalizowała z Igą Świątek. Przegrała z nią między innymi 0:6, 0:6 w finale turnieju WTA w Rzymie w 2021 r. Teraz znana z potężnego serwisu Czeszka została poproszona o porównanie, z kim grało jej się trudniej - czy z Williams i Szarapową czy jednak ze Świątek.

Uważam, że Iga Świątek nie jest tak agresywna jak Serena, ale tak naprawdę nic ci nie daje i nie zdarzają jej się słabsze momenty, a przynajmniej tak było w meczach ze mną

- Gra przeciwko Idze Świątek jest o wiele trudniejsza, ponieważ ona nic ci nie daje za darmo. W przypadku Sereny jej gra była o wiele bardziej agresywna, tak samo było w przypadku Szarapowej. Jednak przynajmniej dawała ci też łatwe punkty lub popełniały błędy – stwierdziła Karolina Pliskova w podcaście No Challenges. - Uważam, że Iga Świątek nie jest tak agresywna jak Serena, ale tak naprawdę nic ci nie daje i nie zdarzają jej się słabsze momenty, a przynajmniej tak było w meczach ze mną. Porusza się znakomicie, szczególnie na kortach ziemnych. Natomiast w meczach z Sereną, czułam, że jeśli uda mi się ją zmusić do ruchu, będę w stanie wygrać łatwo niektóre punkty. Jestem pewna, że ​​Serena w najlepszym wydaniu pokonałaby Świątek na kortach twardych, ale to zupełnie inne style gry i zupełnie inne osobowości - kontynuowała swoje porównanie czeska tenisistka.

US Open 2024 rozpocznie się w poniedziałek 26 sierpnia. Iga Świątek wygrała ten turniej w 2022 r. Rok temu odpadła już w 4. rundzie po porażce z Jeleną Ostapenko.

