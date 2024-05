Gruchnęły pilne wieści o Idze Świątek! Klamka zapadła, to już przesądzone. Ważna chwila dla polskiej tenisistki

Pomimo młodego wieku, Iga Świątek już teraz może pochwalić się olbrzymim szacunkiem i sympatia ze strony fanów oraz środowiska. Wszystko oczywiście za sprawą umiejętności oraz sukcesów. Pochodząca z Raszyna zawodniczka, która przed kilkoma dniami ograła Arynę Sabalenkę w finale turnieju w Madrycie, teraz może pochwalić się kolejnym sukcesem poza sportowym. Po raz drugi bowiem Polka znalazła się na okładce magazynu "Elle". Wszystko za sprawą motywu przewodniego czerwcowego wydania, jakim był sport. Najlepsza tenisistka na świecie idealnie wpisuje się w tematykę ogólnoświatowego magazynu o tematyce związanej z kobietami.

Dla Igi Świątek to drugi raz, kiedy znalazła się ona na okładce magazynu "Elle". Po raz pierwszy miało to miejsce w styczniu 2022 roku. W czerwcowym wydaniu, polska tenisistka zapozowała oczywiście w kreacjach podkreślających jej kobiecość, co może przyciągnąć kibiców Igi wyczekujących jej sesji w nieco innym wydaniu niż to, w jakim najlepsza zawodniczka rankingu WTA pojawia się na kortach.

Kiedy w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Polka znajdzie się na okładce prestiżówego magazynu wydawanego od 1945 roku, wielu internautów zapowiedziało poranny szturm lokali z prasą, aby nabyć swój egzemplarz z idolką.