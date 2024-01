Hubert Hurkacz - Arthur Cazaux Relacja NA ŻYWO Australian Open Hurkacz - Cazaux WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Hubert Hurkacz - Arthur Cazaux

Hubert Hurkacz jest już w 4. rundzie Australian Open, a jego kolejny rywal to Arthur Cazaux. 21-latek spisuje się w Melbourne rewelacyjnie. Po wyeliminowaniu Holgera Rune ograł 6:3, 6:1, 6:1 Holendra Tallona Griekspoora. Wygrywa mecze szybko i pewnie, w tym roku nie przegrał jeszcze żadnego spotkania (bilans 8-0). Jak na swój wzrost (183 cm) znakomicie serwuje, do tego jest bardzo szybki i sprawny, lubi atakować przy siatce.

Hubert Hurkacz i Arthur Cazaux zagrają ze sobą po raz pierwszy. - Arthur gra tutaj dobrze, pokonał naprawdę świetnych przeciwników. Tak naprawdę nie widziałem go zbyt często grającego, ale zdecydowanie z trenerem przyjrzymy się jego grze. To będzie trudny mecz - powiedział Hurkacz. Francuz nigdy nie był w Top-100 rankingu ATP, ale po Australian Open już na pewno w niej zadebiutuje. W Australian Open gra dzięki dzikiej karcie. W

Hubert Hurkacz awans do 4. rundy Australian Open wywalczył, pokonując po świetnej grze ograł 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:3 Francuza Ugo Humberta. Jest pierwszym Polakiem w historii, który po raz drugi zagra w 4. rundzie Australian Open. W Melbourne zarobił już blisko milion złotych (brutto). Rok temu Hurkacz doszedł w Australian Open do 4. rundy i był to jego najlepszy do tej pory występ w tym turnieju. Do awansu do ćwierćfinału wiele nie zabrakło, bo wrocławianin przegrał po pięciu setach walki i super tie-breaku z Sebastianem Kordą 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 6:7(7-10). Teraz będzie chciał dojść jeszcze dalej. - Mam nadzieję, że w Melbourne będę mógł rozegrać dużo spotkań. To pierwszy Szlem w tym roku i ogromne wydarzenie. Zawsze chce się wypaść jak najlepiej, pracowaliśmy nad sporą ilością elementów - powiedział Hurkacz.

Mecz Hubert Hurkacz - Arthur Cazaux w 4. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w poniedziałek 22 stycznia 2024. Początek meczu Hurkacz - Cazaux po godzinie 5 rano polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Hurkacz - Cazaux w Australian Open.