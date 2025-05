Hubert Hurkacz - Arthur Rinderknech Relacja NA ŻYWO: Polak gra o ćwierćfinał ATP Genewa! [LIVE 21.05.2025]

Hubert Hurkacz - Arthur Rinderknech to mecz 1/8 finału ATP Genewa, który najbardziej ciekawi polskich kibiców w środę, 21 maja 2025 roku. Najlepszy polski tenisista rozpoczął turniej Geneva Open we wtorek od efektownego zwycięstwa 6:3, 6:4 z Francuzem Arthurem Cazaux. Dzień później zmierzy się z kolejnym reprezentantem Francji, który w pierwszej rundzie wygrał z Serbem Miomirem Kecmanoviciem (6:4, 6:2). Rinderknech jest dobrze znany Hurkaczowi - w cyklu ATP grali już ze sobą trzy razy i bilans tych starć jest zdecydowanie na korzyść Polaka.

Hurkacz - Rinderknech na żywo relacja. Wynik live ATP Genewa

Hurkacz wygrał wszystkie wcześniejsze mecze z Rinderknechem: w 2022 r. w Miami (7:6, 6:2) i Metz (6:3, 6:2), a w zeszłym roku w Montrealu (4:6, 6:3, 6:4). Tylko raz stracił seta i było to w ostatnim pojedynku, kiedy dopiero wracał do gry po kontuzji kolana na Wimbledonie. Nie może więc dziwić, że przed środowym meczem w Genewie to Polak jest zdecydowanym faworytem. Stawką dzisiejszego spotkania jest ćwierćfinał. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.