Hubert Hurkacz - Baez Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu 1/8 finału ATP Rzym

Hubert Hurkacz - Sebastian Baez -:-, -:-

Hubert Hurkacz po raz pierwszy zmierzy się z Sebastianem Baezem. Polak od pewnego czasu znajduje się w TOP10 rankingu ATP, a Argentyńczyk od dwóch lat jest w TOP100, jednak ci tenisiści jeszcze nigdy na siebie nie wpadli. Baez jest obecnie 19. tenisistą świata, a mączka to jego ulubiona nawierzchnia, ale to 9. na świecie Hurkacz jest nieznacznym faworytem wtorkowego meczu. 27-latek ma już na rozkładzie innego Argentyńczyka - w poniedziałek w trzeciej rundzie pewnie wygrał z Tomasem Martinem Etcheverrym (7:6, 6:2) i zameldował się w 1/8 finału. Teraz będzie musiał pokonać drugiego argentyńskiego zawodnika, by awansować do ćwierćfinału.

Hurkacz - Baez WYNIK NA ŻYWO Relacja live z turnieju ATP w Rzymie

Baez w Rzymie ograł już Dusana Lajovicia (7:6, 7:6) i rozstawionego z "10" Holgera Rune (2:6, 6:2, 6:3). Hurkacz poza Etcheverrym wygrał też historyczny pierwszy mecz z Rafaelem Nadalem (6:1, 6:3). Zwycięstwo z "Królem Mączki" najwidoczniej dodało mu wiatru w żagle. Oby ten wiał jak najdłużej, bo w ćwierćfinale na zwycięzcę meczu Hurkacz - Baez będzie czekał wygrany z pary Miedwiediew - Paul. Obaj z nich są w zasięgu zarówno Polaka, jak i Argentyńczyka.