Hubert Hurkacz - Jakub Mensik Relacja NA ŻYWO Australian Open Hurkacz - Mensik WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Na żywo Hubert Hurkacz - Jakub Mensik Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Jakub Mensik w 2. rundzie Australian Open. Początek spotkania ok. godziny 7-8 rano polskiego czasu

Hubert Hurkacz walczy w 2. rundzie Australian Open, a jego rywal to Czech Jakub Mensik. Polak tym razem zaczął walkę w Melbourne od pewnego zwycięstwa i - co ważne - stracił mało sił. Pokonał pewnie 7:6, 6:4, 6:2 Australijczyka Omara Jasikę.- Pierwszy set był prawdziwą bitwą. Omar grał naprawdę dobrze. Dlatego cieszę się, że udało mi się wygrać w trzech setach - stwierdził zaraz po meczu Hurkacz, który posłał aż 24 asy, a najszybszego zaserwował z prędkością 226 km/h. 18-letni Jakub Mensik przebił się do głównej drabinki w kwalifikacjach, a potem pokonał 6:3, 7:5, 7:5 Denisa Shapovalova.

Hubert Hurkacz jest oczywiście faworytem w czwartkowym starciu z Jakubem Mensikiem w 2. rundzie Australian Open, ale musi bardzo uważać, bo 18-letni Czech (nr 144 ATP) to duży talent i wróży mu się wielką karierę. Odnosił już spore sukcesy w turniejach niższej rangi. Jego idolem jest Novak Djoković, na którym się wzoruje. Dlatego był zachwycony, kiedy legendarny Serb zaprosił go na tydzień wspólnych treningów w Belgradzie. - Było naprawdę fajnie. Poza kortem Novak to najmilszy człowiek, jakiego poznałem - zwierzał się Mensik

Hubert Hurkacz rok temu doszedł w Australian Open do 4. rundy i był to jego najlepszy do tej pory występ w tym turnieju. Do awansu do ćwierćfinału wiele nie zabrakło, bo wrocławianin przegrał po pięciu setach walki i super tie-breaku z Sebastianem Kordą 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 6:7(7-10). Teraz będzie chciał dojść jeszcze dalej. - Mam nadzieję, że w Melbourne będę mógł rozegrać dużo spotkań. To pierwszy Szlem w tym roku i ogromne wydarzenie. Zawsze chce się wypaść jak najlepiej, pracowaliśmy nad sporą ilością elementów - powiedział Hurkacz w rozmowie z Polskim Radiem.