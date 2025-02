Hubert Hurkacz - Jiri Lehecka relacja NA ŻYWO Polak walczy o ćwierćfinał! ATP w Rotterdamie Hurkacz - Lehecka na żywo WYNIK

Hurkacz - Lehecka WYNIK na żywo. II runda ATP w Rotterdamie

Hubert Hurkacz - Jiri Lehecka -:-, -:-

Na żywo Hubert Hurkacz - Jiri Lehecka Witamy w relacji na żywo z meczu II rundy turnieju ATP w Rotterdamie Hubert Hurkacz - Jiri Lehecka. Początek ok. godziny 21:00. Zapraszamy!

W ostatnich tygodniach fani Huberta Hurkacza nie mieli zbyt wiele powodów do zadowolenia. Wrocławianin zatrzymał się już na II rundzie Australian Open, gdzie został pokonany w trzech setach. Serb Miomir Kecmanovic, który zajmuje 55. miejsce w rankingu ATP zwyciężył 6:4, 6:4, 6:2. To jednak nie był koniec złych wiadomości, bowiem Hurkacz wypadł poza pierwszą 20. rankingu i obecnie znajduje się na 21. miejscu. 27-latek potrzebuje więc kolejnych wygranych i jedną już udało mu się zaliczyć - w poprzedniej rundzie turnieju ATP w Rotterdamie. Włoch Flavio Cobolli nie był jednak zbyt wielkim wyzwaniem i Hurkacz ograł go 6:3, 6:2.

Teraz na jego drodze staje znacznie bardziej wymagający przeciwnik. Jiri Lehecka doszedł aż do 1/8 Australian Open, gdzie musiał uznać wyższość dopiero Nokava Djokovicia. W holenderskim turnieju jego pierwszym rywalem był Alexei Popyrin, ale Czech pokonał go 7:5, 6:2. W meczu Hurkacz - Lehecka, to Czech jest wskazywany w roli delikatnego faworyta.