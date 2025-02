Simona Halep zakończyła karierę! Smutne słowa rumuńskiej gwiazdy

- Zawsze byłam wobec siebie uczciwa. Moje ciało po prostu nie udźwignęło wystarczająco dużo, aby dotrzeć tam, gdzie byłam. Bardzo trudno jest się tam dostać, a ja doskonale wiem, jak to jest ciężkie. Dlatego chciałam tu dzisiaj przyjechać, do Cluj, aby zagrać przed wami i pożegnać się na korcie tenisowym, nawet jeśli mój występ nie był udany. Trzymałam się tego całym sercem i bardzo się cieszę, że przyszliście. Kto wie, czy jeszcze wrócę, ale na razie to ostatni raz, kiedy zagrałam. Osiągnęłam numer 1 na świecie, wygrałam turnieje Wielkiego Szlema, a właśnie o tym marzyłam. Życie toczy się dalej, jest życie po tenisie i mam nadzieję, że będziemy się widywać jak najczęściej. Oczywiście nadal chcę grać w tenisa, ale bycie konkurencyjnym wymaga znacznie więcej i w tej chwili nie jest to możliwe - powiedziała do kibiców Simona Halep w swojej pożegnalnej mowie.