Magda Linette - Anastazja Pawluczenkowa RELACJA NA ŻYWO: Wynik live meczu 2. rundy WTA Abu Zabi 5.02.2025

Magda Linette - Anastazja Pawluczenkowa 0:0 (0:0, -:-)

Na żywo Magda Linette - Anastazja Pawluczenkowa Daria Kasatkina pewnie wygrała 1. seta 6:1 w meczu poprzedzającym starcie Linette - Pawluczenkowa. Witamy w relacji na żywo z meczu Magda Linette - Anastazja Pawluczenkowa w 2. rundzie turnieju WTA 500 w Abu Zabi! Początek zaraz po zakończeniu wcześniejszego spotkania Kasatkina - Krueger.

Odśwież relację

Magda Linette po nie najlepszym początku sezonu w Australii przeniosła się do Abu Zabi i udanie rozpoczęła turniej WTA 500. W pierwszej rundzie po ponad 2 godzinach walki pokonała Meksykankę Renatę Zarazuę 6:4, 7:6(6). W drugiej rundzie czeka ją jednak znacznie trudniejsze zadanie - jej rywalką będzie rozstawiona z "6" Anastazja Pawluczenkowa, która w przeciwieństwie do Polki ma już w tym sezonie wartościowy wynik na koncie.

Linette - Pawluczenkowa na żywo wynik. Relacja live z WTA Abu Zabi

Rosjanka doszła do ćwierćfinału Australian Open, w którym zdołała nawet urwać seta Arynie Sabalence. Był to zdecydowanie lepszy występ niż ten Linette zakończony już w 1. rundzie. Dla polskiej tenisistki zwycięstwo w Abu Zabi było dopiero drugim w tym sezonie, więc to Pawluczenkowa jest faworytką środowego meczu. Dobrą formę potwierdziła zresztą już w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, rozbijając w pierwszej rundzie Sofię Kenin 6:3, 6:1. Wierzymy jednak, że Linette zagra swój najlepszy tenis, który dwa lata temu zaprowadził ją nawet do półfinału AO!