Jerzy Janowicz przekazał wspaniałe wieści! Wielka radość w domu tenisisty!

Jerzy Janowicz ponad 10 lat temu miał zawojować tenisowy świat. Miał wielki potencjał, ale karierę półfinalisty Wimbledonu 2013 wyhamowały przewlekłe kontuzje. Ostatnio tenisista z Łodzi skupił się na grze w padla. Realizuje się też jako głowa rodziny. Partnerką Janowicza jest znana z urody Marta Domachowska, która przez lila lat była najlepszą polską tenisistką. Para z kortów ma już 6-letniego syna Filipa. W kwietniu 2024 r. Janowicz i Domachowska wzięli ślub. A teraz na świat przyszło ich drugie dziecko - maleńka Basia.

Jerzy Janowicz i Marta Domachowska mają drugie dziecko!

O tym, że Marta Domachowska spodziewa się drugiego dziecka Jerzy Janowicz poinformował pod koniec 2024 roku w programie "Halo tu Polsat". - Możemy teraz grać debla, dokładniej rzecz biorąc miksta - cieszył się Janowicz, który ostatni zawodowy mecz tenisowy zagrał we wrześniu 2022 r. - Filip też już odbija. Ma predyspozycje do sportu ogólnie, czy to narty, czy rolki, czy właśnie tenis, wszystko szybko łapie - zdradził wtedy Janowicz.

i Autor: Instagram