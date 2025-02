Magda Linette przyćmiła Annę Lewandowską! Ta reakcja mówi wszystko. W tle grube miliony

Magda Linette za 410 milionów. Przyćmiła Lewandowską

Poza Magdą Linette w czołówce rankingu "Forbesa" znalazły się też pozostałe gwiazdy polskiego tenisa. Niepodważalne pierwsze miejsce zajęła Iga Świątek, której markę osobistą wyceniono na zawrotną kwotę 15,7 miliarda złotych! Za nią uplasowały się reżyserka Agnieszka Holland (468,4 mln zł) i właśnie Linette (409,6 mln), która wyprzedziła wokalistkę "Dodę" (305,4 mln) i koleżankę z kortów, Magdalenę Fręch (280,7 mln). Zaskakiwać może dalsza pozycja Anny Lewandowskiej z wartością marketingową równą 233,6 mln zł.

Simona Halep zakończyła karierę! Smutne słowa rumuńskiej gwiazdy

- Co ciekawe, ja nie czuję takiego przełożenia. To jest naprawdę fajne, ale potrzebne byłoby wytłumaczenie, z czego to wynika. Ten ranking jest o tym, jak dużo, często i gdzie o nas piszą. To, że tak powiem, ile kosztowałaby taka promocja, gdyby ktoś chciał wydać te pieniądze na tyle wspomnień o mnie w mediach - wytłumaczyła Linette podczas wizyty w "Natalia Szymańczyk Podcast".

Tenisistka zaznaczyła też, że jeszcze nie ma 410 milionów na koncie, ale cieszy się, że utrzymała się w prestiżowym rankingu, a jej wartość poszła nawet w górę. - Jest to ogromny, ogromny zaszczyt. Było to dla mnie zaskoczenie za pierwszym i drugim razem. Nie dość, że zostałam w rankingu, to kwota poszła w górę. Sama zastanawiałam się, skąd to się bierze - przyznała poznanianka

- Fajnie, bo to znaczy, że robię fajne rzeczy. Nie tylko te tenisowe, ale zaczynam też rozwijać się "pozatenisowo". To jest fajna nagroda. Nie pomyślałam, że to mało i jestem warta więcej. Pasuje mi ta kwota - dodała z uśmiechem. Nowy sezon nie zaczął się dla Linette najlepiej. Odpadła już w 1. rundzie Australian Open, ale po wielkoszlemowym turnieju zdecydowała się na występ w Abu Zabi. Tam wygrała pierwszy mecz z Renatą Zarazuą (6:4, 7:6) i w drugiej rundzie zagra z Anastazją Pawluczenkową. Ten mecz już dzisiaj, 5 lutego.

Magda Linette w 2. rundzie WTA 500 w Abu Zabi! Zarazua pokonana po dwugodzinnym boju