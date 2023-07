Hubert Hurkacz Kiedy gra ATP Waszyngton DRABINKA Z kim gra Hurkacz pierwszy mecz

Iga Świątek zwróciła się do taty po wygranej w Warszawie. Piękne słowa, publiczność rozbawiona do łez

Hubert Hurkacz kolejny turniej rozegra w Waszyngtonie. Zawody właśnie się zaczynają, ale Polak zacznie w 2. rundzie. Za nami losowanie drabinki ATP Waszyngton. Rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Bradley Klahn (nr 500) lub jego rodak Michael Mmoh (nr 112). Dla wrocławianina występ w Waszyngtonie to cenne przetarcie przed serią większych turniejów w Ameryce Północnej, z których najważniejszy będzie oczywiście US Open.

Hubert Hurkacz zaczyna występy na kortach twardych. Po Wimbledonie, z którego Polak odpadł po porażce w 4. rundzie z Novakiem Djokoviciem (6:7, 6:7, 7:5, 4:6), nasz tenisista trenował na Florydzie, gdzie spędza dużo czasu. W najnowszym notowaniu ATP Hurkacz spadł z 16. na 17. miejsce. Wrocławianin na Twitterze odpowiadał na pytania kibiców i potwierdził, że na igrzyskach w Paryżu stworzy parę mikstową z Igą Świątek. Na pytanie, gdzie chciałby wygrać swój pierwszy turniej wielkoszlemowy, odpowiedział: "Fajnie by było wygrać w Nowym Jorku, bo to najbliższy Szlem". US Open zacznie się 28 sierpnia. Wcześniej Polak powalczy w kilku turniejach ATP, a najbliższy to ten w Waszyngtonie.

Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Waszyngtonie ma wolny losy. W drugiej rundzie rywalem Polaka będzie któryś z Amerykanów - Bradley Klahn lub Michael Mmoh. Hubert Hurkacz pierwszy mecz w Waszyngtonie rozegra pewnie w środę 2 sierpnia. Transmisje TV z turnieju ATP w Waszyngtonie na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.