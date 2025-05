i Autor: AP Iga Świątek

Roland Garros

Kiedy gra Iga Świątek 3. runda Roland Garros? Z kim kolejny mecz?

Iga Świątek zagra w 3. rundzie Roland Garros, do której awansowała po zwycięstwie nad Emmą Raducanu. Polka w Paryżu broni tytułu i zrobiła kolejny krok do piątego już triumfu w tym turnieju. Do tego jeszcze jednak daleka draga. Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie Roland Garros zagra w piątek 30 maja, dzień przed swoimi 24. urodzinami. Oby sprawiła sobie miły prezent. Sprawdź, z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie.