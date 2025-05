Mimo że kort jest osłonięty, to to jest złudzenie, bo wiatr się odbija od ściany i wraca, więc potrafi wiać, zresztą tak samo na Wimbledonie. Tylko dzisiaj ten wiatr był z boku, to rzadziej się zdarza, więc na pewno trzeba było się dostosować. Starałam się wykorzystywać to i w pewnym sensie grać tak, żeby piłki leciały z wiatrem, trochę wypychane do boku – wyjaśniła Iga., która będzie miała dzień wolny przed piątkowym starciem w III rundzie.