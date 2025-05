Iga Świątek poznała rywalkę w 3. rundzie Roland Garros! Kim jest Jaqueline Cristian?

Kim jest Jacqueline Cristian, rywalka Igi Świątek?

Jaqueline Cristian będzie rywalką Igi Świątek w 3. rundzie Roland Garros. Rumunka ma 26 lat i 182 cm wzrostu, więc warunki fizyczne są jej atutem. W rankingu zajmuje 60. miejsce, co jest blisko jej życiowego rekordu (57. miejsce rok temu). Jako juniorka nie odnosiła sukcesów, a w seniorskim tourze wygrała jeden turniej WTA ale niższej rangi - WTA 125 w Puerto Vallarta w Meksyku, w marcu 2025. W turniejach Wielkiego Szlema nie notowała dobrych rezultatów, a najlepsze to 3. runda Australian Open 2025 i teraz 3. runda Roland Garros. Jej ulubiona nawierzchnia to mączka. Stosuje dużo topspinowej rotacji, ale nie są to jakieś oszałamiające prędkości. W trakcie kariery uzbierała z turniejowych premii nieco ponad 2 mln dolarów. Obecnie jest najwyżej notowaną rumuńską tenisistką. W czasie wymian wydaje charakterystyczne dość irytujące wrzaski. Jest waleczna, ale też łatwo wymusić błędy w jej grze. Iga Świątek powinna sobie z nią poradzić, jeżeli zagra na dobrym poziomie.

Iga Świątek nigdy wcześniej z nie grała z Jaqueline Cristian. Jak Polka spędzi dzień przed starciem z Rumunką? - Będę trenować dość wcześnie, żebym mogła spędzić cały dzień, relaksując się. Nic specjalnego. Pójdę do parku, poukładam klocki Lego, poczytam książkę i nie obejrzę zbyt wielu programów telewizyjnych, bo wtedy mam dziwne sny. Muszę trzymać się rzeczy, które mnie uspokajają. Paryż jest piękny, więc sam spacer na zewnątrz jest już niesamowitym doświadczeniem - powiedziała Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie Roland Garros?

Mecz Iga Świątek - Jaqueline Cristian zostanie rozegrany w piątek 30 maja, dzień przed 24. urodzinami Polki. Transmisje TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie streamingowej MAX.

