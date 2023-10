Hubert Hurkacz - Marozsan RELACJA NA ŻYWO. ATP Szanghaj ćwierćfinał Hurkacz - Marozsan WYNIK LIVE ONLINE mecz Hurkacza na żywo w Internecie dzisiaj 12.10

Hubert Hurkacz - Fabian Marozsan -:- (-:-, -:-)

Na żywo Hubert Hurkacz - Fabian Marozsan Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Fabian Marozsan w ćwierćfinale turnieju ATP 1000 w Szanghaju! Początek spotkania zaplanowano na 9:00.

Turniej w Szanghaju obfituje w wiele niespodzianek, o czym najlepiej świadczy fakt, że w grze o triumf nie ma już najwyżej rozstawionych tenisistów - Carlosa Alcaraza, Daniiła Miedwiediewa, Holgera Rune czy Stefanosa Tsitsipasa. Z czołowej "10" rankingu ATP ostał się tylko Andriej Rublow, co otwiera szansę przed zawodnikami z drugiego szeregu. Wśród nich jest Hubert Hurkacz, który w Chinach pokonał już Thanasiego Kokkinakisa (7:6, 6:4), Yu Hsiou Hsu (6:4, 6:4) i Zhizhena Zhanga (7:6, 4:6, 7:6). W walce o półfinał czeka go starcie z odkryciem tego sezonu - Fabianem Marozsanem. Węgier obecnie zajmuje 91. miejsce w rankingu ATP, ale po turnieju w Szanghaju zaliczy spory awans. O 24-latku zrobiło się głośno po sensacyjnym zwycięstwie z Alcarazem w Rzymie, a teraz Marozsan udowadnia, że nie był to przypadek. W drodze do ćwierćfinału rywal Hurkacza pokonał Arthura Rinderknecha (7:6, 6:2), Alexa De Minaura (6:3, 7:5), Dusana Lajovicia (6:3, 6:3) i Caspera Ruuda (7:6, 3:6, 6:4). Ze względu na doświadczenie i ranking nieznacznym faworytem wydaje się być Polak, ale z pewnością nie będzie to łatwy mecz!