Hubert Hurkacz niespodziewanie przegrywa już w 1. rundzie Rolanda Garrosa 2025!

18-letni Brazylijczyk w światowym rankingu zajmuje 63. miejsce, ale zasłużył już na miano wschodzącej gwiazdy. W 2023 roku wygrał juniorski US Open, natomiast w listopadzie ubiegłego roku Next Generation ATP Finals - imprezę dla ośmiu najlepszych tenisistów poniżej 20. roku życia. W przeszłości wygrywali ją m.in. obecny lider rankingu Włoch Jannik Sinner (2019) i najlepszy we French Open 2024 Hiszpan Carlos Alcaraz (2021). Na przedmeczowym spotkaniu z mediami Hurkacz powiedział, że jest świadomy talentu rywala i spodziewa się "ciężkiej bitwy". Z bitwą ich pierwsze w historii spotkanie nie miało jednak nic wspólnego. To było jednostronne widowisko.

Novak Djoković nie szczędził słów w kierunku Huberta Hurkacza! Serb musiał to powiedzieć na głos,

Iga Świątek i Hubert Hurkacz wprowadzili Polaków do finału United Cup | Super Tenis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Już w gemie otwarcia 28-letni wrocławianin musiał bronić break pointa. Wówczas wyszedł jeszcze z opresji, ale później było już znacznie gorzej. Fonseca, niesiony dopingiem licznie zgromadzonej brazylijskiej publiczności, błyskawicznie wygrywał gema za gemem. Po niespełna półgodzinie prowadził już 5:1. Kilka minut później wygrał seta. Drugą partię Hurkacz również zaczął źle. Od razu został przełamany i nie zdołał zdobyć nawet punktu. Później obaj tenisiści utrzymywali swoje podanie. Jeśli ktoś liczył, że Polak zdoła jeszcze odwrócić losy meczu, szybko został pozbawiony złudzeń. W pierwszym gemie trzeciego seta ponownie został przełamany, bez wygrania choćby jednej piłki. Kilkanaście minut później Hurkacz przegrywał 1:5. Serwując obronił trzy piłki meczowe, jednak Fonseca przy własnym podaniu zamknął spotkanie przy następnej okazji.

ATP Genewa PREMIE: Ile zarobił Hubert Hurkacz? Oto nagrody pieniężne w Genewie

Hurkacz był słabszy w każdym elemencie tenisowego rzemiosła. Zwykle jego bronią jest serwis, ale tym razem skuteczność pierwszego podania miał na poziomie jedynie 65 procent. Posłał sześć asów, a rywal dziewięć. Polak popełnił 34 wymuszone błędy i 20 niewymuszonych. Fonseca zanotował, odpowiednio, 16 i 15. W ubiegłym roku w Paryżu Hurkacz dotarł do czwartej rundy. To było wyrównanie jego najlepszego wyniku na kortach Rolanda Garrosa. Wcześniej osiągnął ją w 2022 roku. Mecz otwarcia w stolicy Francji poprzednio przegrał cztery lata temu. W drugiej rundzie rywalem Fonseki będzie 34-letni Francuz Pierre-Hugues Herbert, który od organizatorów dostał "dziką kartę". We wtorek pokonał rodaka Benjamina Bonziego 7:5, 3:6, 4:6, 7:5, 6:2.