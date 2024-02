Hubert Hurkacz - Siergiej Fomin Relacja NA ŻYWO WYNIK LIVE Puchar Davisa Polska - Uzbekistan NA ŻYWO Relacja live

Odśwież relację

Polscy tenisiści zaczynają walkę z Uzbekistanem w Pucharze Davisa. Na początek mecz Hubert Hurkacz - Siergiej Fomin. - Mamy bardzo mocny skład. Cieszę się, że Hubert zagra w tym meczu, bo to obecnie jeden z najlepszych tenisistów na świecie - mówi Mariusz Fyrstenberg. Uzbecy zajmują bardzo odległe miejsca w rankingu ATP. Fomin to nr 665. - Nasi rywale to są zawodnicy, którzy o wiele lepiej spisują się właśnie w rozgrywkach daviscupowych, niż w turniejach singlowych - ocenia kapitan Mariusz Fyrstenberg.

Hurkacz - Fomin Relacja NA ŻYWO WYNIK LIVE Puchar Davisa Polska - Uzbekistan NA ŻYWO

Hubert Hurkacz dopiero co awansował na 8. miejsce w rankingu ATP, najwyżej w karierze. To efekt dobrego występu w Australian Open, w którym doszedł do ćwierćfinału. - Myślę, że mój poziom na początku tego sezonu był całkiem niezły oczywiście. Liczyłem bardzo na to, że uda nam się wygrać United Cup, no i było blisko, ale skończyło się na finale. Myślałem też, że uda mi się trochę dalej zajść w Australian Open. Ale na pewno jest to poprawa, jeśli chodzi o moje występy w Wielkim Szlemie, no i teraz coraz lepsza gra. Mam nadzieję na tym budować formę i jeszcze lepszą grę – ocenia Hurkacz.

Hurkacz - Fomin WYNIK NA ŻYWO Relacja live z meczu Polska - Uzbekistan w Pucharze Davisa

piątek (początek godz. 10.00 czasu polskiego)

gra pojedyncza

Siergiej Fomin - Hubert Hurkacz

Chumojun Sultanow - Maks Kaśnikowski.

sobota (początek godz. 9.00)

gra podwójna

Fomin/Szin - Hurkacz/Zieliński

gra pojedyncza