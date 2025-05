Kiedy gra Hubert Hurkacz 3. runda ATP Rzym? O której godzinie mecz z Marcosem Gironem?

Hubert Hurkacz w bardzo dobrym stylu pokonał Hiszpana Pedro Martineza 6:1, 7:5, awansując do 3. rundy turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. Na wolnej mączce tenisista z Wrocławia zazwyczaj spisuje się słabiej niż na szybszych nawierzchniach. Tym bardziej cieszy udany występ Polaka w tych wymagających warunkach przeciwko specjaliście od gry na kortach ziemnych.

- Bardzo się cieszę z mojego pierwszego zwycięstwa w Rzymie. Dużo to dla mnie znaczy, po chwilowej przerwie też od turniejów, od gry, od wygrywania. I chciałem Wam niesamowicie podziękować za całe wsparcie, które od Was otrzymuję, szczególnie w tym trudniejszym okresie, w którym trochę walczyłem z kontuzją, z powrotem do zdrowia, natomiast powoli, cały czas wszystko idzie w super stronę i myślę, że to tylko mnie wzmocni na przyszłość. Także jeszcze raz chciałem Wam wszystkim podziękować za niesamowite wsparcie - powiedział Hubert Hurkacz.

Kolejnym rywalem Huberta Hurkacza będzie Marcos Giron. Amerykanin, który w rankingu ATP zajmuje 45. miejsce niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem czwartym rodaka Taylora Fritza 7:6(4), 7:6(3). Hurkacz ma z Gironem bilans 3-0. W 2024 pokonał go dwa razy - 7:6, 6:4 na trawie w Halle i 6:4, 6:7, 6:4 w Tokio. Na mączce nigdy wcześniej ze sobą nie grali.

Hubert Hurkacz - Marcos Giron Kiedy mecz w 3. rundzie ATP w Rzymie?

Mecz Hubert Hurkacz - Marcos Giron w 3. rundzie turnieju ATP w Rzymie zostanie rozegrany w poniedziałek 12 maja 2025. Czekamy na plan gier, który poznamy w niedzielę. Transmisje TV z turnieju ATP w Rzymie i meczu Hurkacz - Giron na sportowych kanałach Polsatu.

