Hubert Hurkacz – Tommy Paul RELACJA NA ŻYWO. Polak walczy w ćwierćfinale ATP Rzym [WYNIK]

Hubert Hurkacz i Tommy Paul właśnie pojawili się na korcie W Rzymie dzisiaj pochmurno i może zacząć padać Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Tommy Paul w ćwierćfinale turnieju ATP w Rzymie. Początek spotkania o godzinie 13.

Odśwież relację

Hubert Hurkacz walczy z Amerykaninem Tommym Paulem (nr 12) o awans do półfinału turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. - Znów odnalazłem swój rytm! Wszystko idzie w superstronę! - tryska radością i pozytywną energią najlepszy polski tenisista, który przetrwał trudny czas i odbudował formę. Od feralnego upadku i kontuzji kolana na Wimbledonie ciągnęły się za nim róże problemy ze zdrowiem. W efekcie spadł na 31. miejsce w rankingu, najniżej od marca 2021 r. Cały czas ciężko pracował z nowym trenerem Nicolasem Massu, czekając cierpliwie aż forma wróci.

Hubert Hurkacz w Rzymie od pierwszego meczu imponuje ofensywną grą, starając się jak najczęściej przejmować na korcie inicjatywę. Właśnie taki tenis przynosił mu największe sukcesy. Awans do ćwierćfinału wywalczył, pokonując we wtorek 7:6(5), 4:6, 7:6(5) Jakuba Mensika. Dramatyczny i przerywany na długo przez deszcz pojedynek zaczął się ok. godziny 14 a skończył o 20. Faworytem był niespełna 20-letni Czech (nr 21), który niedawno wygrał Miami Open, ogrywając największe gwiazdy. Jednak Hurkacz grał jak natchniony, popisując się fenomenalnymi akcjami. - Niesamowicie się cieszę z tego zwycięstwa. Był to naprawdę bardzo zacięty mecz, kilka razy przerywany deszczem. Kiedy już mieliśmy wracać znowu na kort, zaczęło lać i mieliśmy kolejne 1,5-2 godziny na to, żeby coś małego zjeść, zrelaksować się, porozciągać i też na pewno chwilę mentalnie odpocząć. Nie myśleć o grze, dać sobie chwilę spokoju i relaksu, żeby jak przyjdzie czas na grę, być w stu procentach gotowym. Chciałem wszystkim podziękować za niesamowite wsparcie w tym trudniejszym okresie, w którym walczyłem z kontuzją i wracałem do zdrowia - powiedział Hubi na przesłanym "Super Expressowi" przez jego zespół nagraniu.

Hubert Hurkacz powtórzył już wynik sprzed roku, kiedy też doszedł w Rzymie do ćwierćfinału. Wtedy również w boju o półfinał zmierzył się z Tommym Paulem. 12 miesięcy temu uległ Amerykaninowi 5:7, 6:3, 3:6. Jest okazja do rewanżu. W stolicy Italii wzbogacił się już o 165,67 tys. euro (ok. 700 tys. zł). Zyskał też dużo pewności siebie. - Myślę, że to tylko mnie wzmocni na przyszłość - mówi Hubi.