Hubert Hurkacz - Zapata Miralles RELACJA NA ŻYWO. ATP Estoril Hurkacz - Zapata Miralles WYNIK LIVE ONLINE mecz Hurkacza dzisiaj 06.04 na żywo w Internecie

Hubert Hurkacz - Bernabe Zapata Miralles -:-, -:-

Na żywo Hubert Hurkacz - Bernabe Zapata Miralles Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Bernabe Zapata Miralles w 1/8 finału turnieju ATP 250 w Estoril! Początek meczu o godzinie 18:00.

Odśwież relację

Hubert Hurkacz wypadł po turniejach w Indian Wells i Miami z czołowej 10 rankingu ATP. Obecnie zajmuje dwunaste miejsce, a przed nim wymagający sezon na mączce, który rozpocznie już w Estoril. W imprezie rangi ATP 250 został rozstawiony z numerem 2 i miał w pierwszej rundzie wolny los, wobec czego dopiero w czwartek rozegra pierwszy mecz w walce o ćwierćfinał. Rywalem Polaka będzie 26-letni Bernabe Zapata Miralles, który we wcześniejszej fazie pokonał Henrique Rochę 6:4, 6:2. Hiszpan rozgrywa życiowy sezon i jest obecnie 43. rakietą świata, a najwyżej był sklasyfikowany o dwie pozycje wyżej kilka tygodni temu. W tym roku po raz pierwszy w karierze doszedł do półfinału turnieju ATP i to dwukrotnie - w Buenos Aires i Rio de Janeiro. Były to dwa turnieje rozgrywane na mączce pomiędzy Australian Open a imprezami w Indian Wells i Miami. To pokazuje, jak świetnie czuje się na tej nawierzchni. Czy Hurkacz w pierwszym występie na kortach ziemnych w tym sezonie sprosta rówieśnikowi z Hiszpanii? Początek meczu Hurkacz - Zapata Miralles o 18:00!