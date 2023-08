Hurkacz - Alcaraz O której godzinie gra Hurkacz półfinał ATP Cincinnati? Kiedy gra Hurkacz 1/2 finału

Hubert Hurkacz poznał rywala w półfinale turnieju ATP w Cincinnati, a będzie nim słynny Hiszpan Carlos Alcaraz, mistrz US Open i Wimbledonu. Polak awans do 1/2 finału wywlaczył po zwycięstwie 6:1, 7:6(10-8) nad Australijczykiem Alexeiem Popyrinem. Polak znów świetnie serwował, potwierdzając, że jego forma przed US Open idzie w górą. Mecz Hubert Hurkacz - Carlos Alcaraz w półfinale turnieju ATP w Cincinnati zostanie rozegrany w sobotę 19 sierpnia. Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz i Carlos Alcaraz grali ze sobą dwa razy. Polak i Hiszpan zmierzyli się pierwszy raz rok temu w półfinale Miami Open, a młody Carlitos wygrał wtedy 7:6(5), 7:6(2). Drugi pojedynek był jeszcze bardziej dramatyczny. Tydzień temu Hurkacz zmierzył się z Alcarazem w 3. rundzie turnieju ATP w Toronto. Walczył wspaniale, ale nie dał rady, przegrywając 6:3, 6:7(2), 6:7(3). W pierwszym secie zdominował zagubionego Alcaraza, a w drugim prowadził już z przewagą przełamania, ale faworyt odrobił straty. W trzecim secie wrocławianin przegrywał 2:5, ale obronił kilka piłek meczowych, a potem w nieprawdopodobnych okolicznościach wyrównał. W decydującym tie-breaku niestety Hiszpan był zabójczo solidny i skuteczny.

Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze zagra w półfinale turnieju ATP w Cincinnati. Przed pierwszym meczem w Cincy trenował m.in. z Novakiem Djokoviciem. I wygląda na to, że wyszło mu to na dobre. Teraz zagra z Carlosem Alcarazem, kolejną wielką gwiazdą. Wrocławianin kilka dni temu spadł z 17 na 20. miejsce w rankingu ATP. Tak nisko nie był od maja 2021 r. W Toronto bronił bardzo dużo punktów za ubiegłoroczny finał w Montrealu. Dlatego po porażce z Alcarazem w Toronto stało się jasne, że czeka go kolejny spadek. Rok temu Hurkacz odpadł w Cincinnati już po pierwszym meczu. Zaczynał wtedy od 2. rundy uległ 6:7, 7:6, 2:6 Amerykaninowi Johnowi Isnerowi. Dlatego może zyskać teraz dużo cennych punktów.

Alcaraz - Purcell 4:6, 6:3, 6:4

Hurkacz - Popyrin 6:1, 7:6(8)

Mannarino - Zverev

Fritz - Djoković

Mecz Hubert Hurkacz - Calros Alcaraz w półfinale turnieju ATP w Cincinnati zostanie rozegrany w sobotę 19 sierpnia 2023 r. prawdopodobnie o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju ATP w Cincinnati na antenie Polsatu Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

