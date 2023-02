Hurkacz - Bautista Agut O której godzinie gra Hurkacz ATP Rotterdam KIEDY gra Hurkacz mecz w Rotterdamie

Magda Linette dostała niesamowity prezent na urodziny! To jej pierwszy raz, wielka sprawa!

Hubert Hurkacz wraca do gry i powalczy w turnieju ATP 500 w Rotterdamie. Zacznie od I rundy, a jego rywalem będzie Hiszpan Roberto Bautista Agut. Hurkacz po występie w Australian Open, gdzie po raz pierwszy w karierze doszedł do 4. rundy, trenował w Monte Carlo, gdzie mieszka. Ćwiczył m.in. z Bautistą Agutem, z którym teraz zagra w Rotterdamie.

Hubert Hurkacz w rankingu ATP zajmuje wciąż 10. miejsce. To efekt m.in. dobrego występu w Australian Open, gdzie wrocławianin wreszcie przełamał się i był blisko awansu do ćwierćfinału. Hurkacz i Bautista Agut grali ze sobą trzy razy, a nasz tenisista dobrze tych pojedynków nie wspomina. Przegrał bowiem wszystkie, ostatnio na początku 2022 r. po zaciętej walce w ATP Cup (6:7, 6:2, 6:7). Bautista Agut ma niespełna 35 lat. Znany jest z niezwykłej solidności, jest bardzo wszechstronny, na każdym rodzaju nawierzchni prezentuje się bardzo dobrze. Z pewnością jednak Hurkacza stać na premierowe zwycięstwo z tym Hiszpanem. Byłby to fajny prezent na 26. urodziny, które Hubert świętował w sobotę.

Hurkacz - Bautista Agut KIEDY gra Hurkacz Rotterdam O której gra Hurkacz mecz w Rotterdamie

Mecz Hubert Hurkacz - Roberto Bautista Agut w I rundzie turnieju ATP w Rotterdamie zostanie rozegrany we wtorek 14 lutego 2023 r. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Bautista Agut. Transmisje TV z turnieju ATP w Rotterdamie na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

Hi @abnamroopen 👋🎾Also, thank you everyone for all the birthday wishes! I appreciate it!😊📸: Henk Koster / Pim Waslander pic.twitter.com/cxDfRURP69— Hubert Hurkacz (@HubertHurkacz) February 11, 2023