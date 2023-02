Hurkacz - Bautista Agut TV Transmisja NA ŻYWO ATP Rotterdam Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Bautista Agut STREAM ONLINE LIVE Na jakim programie Hurkacz w TV dzisiaj 14.02

Są powody do obaw?

Hubert Hurkacz wraca do gry i powalczy w turnieju ATP 500 w Rotterdamie. Zacznie od I rundy, a jego rywalem będzie dzisiaj o godzinie 11 Hiszpan Roberto Bautista Agut. Hurkacz w rankingu ATP zajmuje wciąż 10. miejsce. To efekt m.in. dobrego występu w Australian Open, gdzie wrocławianin wreszcie przełamał się i był blisko awansu do ćwierćfinału

Hubert Hurkacz po występie w Australian Open, gdzie po raz pierwszy w karierze doszedł do 4. rundy, trenował w Monte Carlo, gdzie mieszka. Ćwiczył m.in. z Bautistą Agutem, z którym dzisiaj zagra w Rotterdamie. . Hurkacz i Bautista Agut grali ze sobą trzy razy, a nasz tenisista dobrze tych pojedynków nie wspomina. Przegrał bowiem wszystkie, ostatnio na początku 2022 r. po zaciętej walce w ATP Cup (6:7, 6:2, 6:7). Bautista Agut ma niespełna 35 lat. Znany jest z niezwykłej solidności, jest bardzo wszechstronny, na każdym rodzaju nawierzchni prezentuje się bardzo dobrze. Z pewnością jednak Hurkacza stać na premierowe zwycięstwo z tym Hiszpanem. Byłby to fajny prezent na 26. urodziny, które Hubert świętował w sobotę.

Mecz Hubert Hurkacz - Roberto Bautista Agut w I rundzie turnieju ATP w Rotterdamie zostanie rozegrany we wtorek 14 lutego 2023 r. Początek meczu Hurkacz - Bautista Agut o godzinie 11. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Bautista Agut na antenie Polsatu Sport. Stream online w usłudze Polsat BOX GO.

ABN AMRO Open Round 1Hubert Hurkacz - Roberto Bautista Agut match will start at 11 am local time on Centre Court on Tuesday.—1. runda @abnamroopen❗️Mecz Hubert Hurkacz - Roberto Bautista Agut rozpocznie się o 11:00 czasu PL na korcie centralnym we wtorek.📸 via HH Twitter pic.twitter.com/tfYoS3lyAO— Hubert Hurkacz Updates (@hubiupdates) February 13, 2023