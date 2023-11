Hurkacz - Djoković RELACJA NA ŻYWO. ATP Finals: Hurkacz - Djoković WYNIK LIVE ONLINE. Hurkacz - Djoković 16.11 NA ŻYWO w INTERNECIE

Hubert Hurkacz - Novak Djoković -:-, -:-

Na żywo Hubert Hurkacz - Novak Djoković Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Novak Djoković. Początek rywalizacji zaplanowano na 14:30. Bądźcie z nami!

Hubert Hurkacz był bliski, aby wystąpić w ATP Finals i być pełnoprawnym zawodnikiem walczącym w turnieju wieńczącym sezon. Ostatecznie zabrakło mu kilka punktów w rankingu, aby zagrać w Turynie, ale los uśmiechnął się do Polaka. Hurkacz był rezerwowym i czekał na swój moment. Ten nadszedł teraz, gdy okazało się, że Stefanos Tsitsipas wypadł z powodu kontuzji. Wrocławianin na turnieju zagra jeden mecz.

Ale za to z nie byle kim. W czwartkowe popołudnie na jego drodze stanie Novak Djoković. Serb też zmaga się z pewnymi problemami zdrowotnymi. Co więcej, to właśnie Nole ma wiele do stracenia, bo jeśli przegra z Hurkaczem, może nie zagrać w fazie play-off ATP Finals. A pojedynki Djokovicia z Polakiem zazwyczaj były emocjonujące.