Hurkacz - Draper Transmisja TV NA ŻYWO US Open Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Draper STREAM ONLINE LIVE 31.08.2023 Hurkacz mecz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w 2. rundzie US Open, a jego rywalem będzie Jack Draper. Polak i Brytyjczyk grali ze sobą dwa razy i oba te spotkania wygrał Hurkacz, ale oba też były bardzo zacięte. Najpierw pokonał Drapera 7:6(5), 6:7(5), 6:1 w 2022 w Antwerpii. Potem ograł go 6:3, 6:7(3), 7:5 w tym sezonie na mączce w Monte Carlo.

Hubert Hurkacz awansował do 2. rundy US Open po zwycięstwie 4:6, 5:7, 7:6(0), 6:3, 6:1 nad Szwajcarem Marciem-Andreą Hueslerem. Od pozątku spotkania sprawiał wrażenie potwornie zestresowanego perspektywą kolejnej przykrej porażki w US Open (nie przebrnął tam nawet 2. rundy). Wyraźnie spięty słabo serwował, łatwo oddając inicjatywę rywalowi i popełniając błędy. Przegrał dwa pierwsze sety, a w trzecim też przegrywał 4:5 i Huesler miał przewagę przełamania. Rywal serwował po zwycięstwo. Hurkacz będąc pod ścianą, podniósł swój poziom, a Szwajcar się pogubił, a potem opadł z sił. - Pasuje tu powiedzenie “uciec komuś spod topora” - przyznał Hurkacz. - Byłem o kilka serwisów od odpadnięcia w turnieju, ale dalej tu jestem i dalej walczę.

Czy Hubert Hurkacz wreszcie przełamie się w US Open? Potężnie serwujący polski tenisista lubi grać na szybkich amerykańskich kortach, ale w Nowym Jorku najdalej doszedł do... 2 rundy. Ostatnio prezentował się znakomicie. Stoczył dwa niezwykle dramatyczne boje z Carlosem Alcarazem (w Toronto i Cincinnati, w tym drugim miał nawet piłkę meczową), a wcześniej na trawie Wimbledonu miał też na widelcu Novaka Djokovicia. Oby teraz potwierdził wreszcie wysoką formę w US Open, z którego wcześniej odpadał zaskakująco szybko. Kluczowe miały być pierwsze rundy, bo Hubi znany jest z tego, że musi się rozkręcić w turnieju. I od razu był blisko porażki... - Hurkacz gra teraz dużo lepiej niż przez cały rok i myślę, że nikt nie będzie chciał wpaść na niego w US Open - stwierdził kilka dni temu w rozmowie z "Super Expressem" legendarny John McEnroe.

Mecz Hubert Hurkacz - Jack Draper w 2. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany w czwartek 31 sierpnia. Początek meczu Hurkacz - Draper o godzinie 17 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Draper w US Open 2023 na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

